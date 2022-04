Tari, a Sora in arrivo gli avvisi di pagamento: sui tempi mano tesa del Comune

Tari, in arrivo i nuovi avvisi di pagamento. Ma c’è più tempo per pagarla e sono previsti bonus. L’amministrazione comunale di Sora scende in campo per aiutare famiglie ed attività in difficoltà e che ancora stanno pagando lo scotto della crisi scaturita dall’emergenza sanitaria. Quello della Tari, l’imposta sui rifiuti, è un tema che ha spesso acceso il dibattito o che ha provocato vivaci scontri in Consiglio comunale, come spesso accade nei Municipi quando si tratta di imposte comunali. Come noto, in questi giorni il Comune sta recapitando gli avvisi ordinari di pagamento della Tari relativi al saldo 2021 e all’acconto 2022. Cifre anche importanti per qualcuno che ha serie difficoltà a procedere ai pagamenti: «Viviamo con l’acqua alla gola e non arriviamo alla fine del mese, ma dobbiamo pagare altrimenti rischiamo che tra more e sanzioni varie la cifra aumenti ancora di più. Ma speriamo che qualcuno ci venga incontro e che si pensi a tutte quelle famiglie in difficoltà dove non si riesce nemmeno a pagare la bolletta della luce», lamenta una signora.

E il Comune, in un certo senso e per quanto possibile, tende una mano. Considerata infatti la tempistica di spedizione, avvenuta solo in questa settimana, saranno considerati validi, quindi senza aggravi di costi, i versamenti effettuati entro il 31 maggio 2022 riguardanti il saldo 2021; inoltre, ugualmente, sarà considerato tempestivo il pagamento della rata con scadenza 31 gennaio 2022 se versata entro il 30 giugno 2022. La rata del 31 marzo 2022 sarà considerata regolarmente effettuata se il pagamento avverrà entro il 31 luglio 2022. Infine la rata del 31 maggio 2022 sarà considerata regolare se il pagamento sarà effettuato entro il 31 agosto 2022. «Questa amministrazione, per il saldo 2021, ha confermato la validità delle riduzioni legate alla pandemia da Covid-19, deliberate in passato dall’Ente», spiega l’assessore al Bilancio Loreta Altobelli.

Per il saldo 2022 l’Amministrazione guidata dal sindaco Luca Di Stefano è impegnata nella individuazione di bonus, riduzioni ed esenzioni per le fasce di contribuenti meno abbienti nonché, come detto, per le imprese che hanno sostenuto e sostengono il peso della crisi Covid-19, con l’intento di non gravare sulle tasche dei contribuenti, venendo incontro alle esigenze dei cittadini.



TESSILE, TAVOLA ROTONDA

A proposito di imprese ieri il primo cittadino è stato impegnato in una tavola rotonda che ha avuto come tema le “Imprese del tessile verso l’innovazione”. Il convegno si è tenuto presso la sala consiliare del palazzo comunale. L’interessante incontro, patrocinato dal Comune di Sora, da Lazio Innova e dalla Regione, ha previsto i contributi di Silvia Turriziani, coordinatrice Spazio Attivo Lazio Innova Ferentino, del sindaco Luca Di Stefano, dell’assessore alle Attività produttive e Commercio Andrea Alviani e di Marco Mollicone, consigliere comunale delegato.

Quello delle attività produttive è un tema molto caro alla nuova amministrazione che punta sulla promozione delle realtà territoriali. In particolare proprio il rilancio del distretto tessile con la promozione e lo sviluppo di nuovi marchi e materie prime. L’idea è anche quella di creare un “Consorzio Intercomunale Green”, ossia un centro di trasformazione per la creazione di filiere industriali (bioplastica, carta, tessile) e dell’edilizia (vernici, intonaci e mattoni termoisolanti).