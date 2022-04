Auto contro un lampione a Isola del Liri, paura per un pensionato finito in ospedale

Violento incidente stradale ad Isola del Liri. Un pensionato era a bordo della sua utilitaria quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. Dopo l’impatto il mezzo è finito in mezzo alla carreggiata urtando un’altra macchina che sopraggiungeva.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 con un’ambulanza. Hanno provveduto a trasferire il conducente della Panda al Pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora, dove i medici hanno prestato le prime cure ed effettuato gli esami diagnostici. Se la caverà con una prognosi di pochi giorni. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sora. Il traffico è rimasto paralizzato diversi minuti, il tempo necessario per i soccorsi e i rilievi.