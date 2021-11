Domenica 21 Novembre 2021, 08:50

Cinque voti che potrebbero fare la differenza in consiglio comunale. L’ex presidente della massima assise di Sora, l’avvocato Antonio Lecce, chiede la verifica delle schede in alcuni seggi e presenta ricorso al Tar di Latina. Colpo di scena a Corso Volsci dove trema la poltrona di Salvatore Meglio. Intanto i consiglieri di minoranza Valter Tersigni, Luciano Conte e Manuela Cerqua chiedono agli altri rappresentanti consiliari di opposizione e ai coordinatori locali e provinciali di loro riferimento, la costituzione di un tavolo di confronto e di consultazione in merito alla elezione del presidente del consiglio. Andiamo con ordine. L’atto presentato da Lecce porta la data del 17 novembre scorso quando l’esponente di Fratelli d’Italia ha chiesto ai giudici del tribunale amministrativo che vengano eseguite alcune verifiche sul voto del 3 e 4 ottobre scorso in alcune sezioni. L’avvocato ha ottenuto 288 preferenze, primo della lista di FdI. Se il suo ricorso presentato in via cautelare venisse accolto, l’avvocato dovrebbe prendere il posto in aula del consigliere Salvatore Meglio, eletto nella lista composta da Udc e civici. In sostanza, il terzo seggio scattato al centrodestra a seguito della vittoria del sindaco Luca Di Stefano andrebbe a lui e non a Meglio. Nessun pericolo per Federico Altobelli, che era candidato a sindaco, e per mister preferenze Lino Caschera, il più votato in assoluto fra tutti i candidati. L’ipotesi che propone l’avvocato Lecce, sostenuta dal docente di diritto costituzionale della Luiss, il professor Gino Scaccia, è quella che il ristretto margine di cinque voti tra la lista di FdI (791 preferenze) e quella dell’Udc (796) possa essere colmato tramite la corretta interpretazione della volontà popolare. L’udienza davanti al Tribunale amministrativo regionale non è stata ancora fissata ma potrebbe tenersi nel giro di poche settimane.



STALLO SULLA PRESIDENZA

Per quanto riguarda la candidatura alla presidenza della massima assise di Sora i tre consiglieri Tersigni, Cerqua e Conte propongono un tavolo di confronto “con l’auspicio che l’intera opposizione possa convergere all’unanimità su una proposta unitaria di candidatura per la presidenza del consiglio comunale sorano, in considerazione dell’apertura da parte del sindaco Di Stefano e della sua maggioranza. In questo modo - spiegano i tre -, raggiunta l’intesa auspicata, potremmo presentare una candidatura condivisa da tutta l’opposizione da sottoporre all’attenzione dell’assise. Ci auguriamo che la nostra proposta di apertura per un tavolo di confronto possa essere accolta da tutti a stretto giro, nell’interesse dalla città”. E l’auspicio è corale anche perché non è certamente un bel segnale per la città: la votazione del presidente del consiglio è, infatti, saltata sia in occasione del primo consiglio che del secondo. In quest’ultimo caso, il sindaco Luca Di Stefano non ha nascosto una certa contrarietà e delusioni chiudendo l’intervento con un’affermazione precisa: «A questo punto il presidente del consiglio ce lo sceglieremo noi».

Ro. Pu.