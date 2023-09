Frosinone, nel Lazio nuovo segretario della Lega: doppio ruolo nel partito per l'assessore Ciacciarelli

Cambio della guardia, nel Lazio, alla guida della Lega. Davide Bordoni, consigliere comunale di Roma Capitale, è stato eletto nuovo segretario regionale del partito guidato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Ad affiancarlo sarà un direttivo di cui fa parte anche l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, delegato dal governatore Rocca a Urbanistica, Politiche abitative, Politiche del mare e Case popolari. L'esponente politico cassinate, inoltre, è tra i rappresentanti designati al congresso nazionale della Lega.

Bordoni lo scorso giugno era stato nominato da Salvini commissario regionale della forza politica di centrodestra.

Era così subentrato al coordinatore Claudio Durigon, nel frattempo eletto senatore ed entrato nel governo come sottosegretario al Lavoro.

Per Ciacciarelli, dunque, doppio ruolo negli organismi di partito e per questo ha espresso la propria soddisfazione: «Congratulazioni a Bordoni, un'elezione, all'unanimità, che dimostra un'importante compattezza e unità di partito, paradigma necessario per continuare il nostro percorso di crescita - ha spiegato Ciacciarelli -. Davide raccoglie in eredità il grande lavoro fatto sul territorio in questi anni dal sottosegretario Durigon. Sono sicuro che proseguirà con altrettanta costanza e capacità lo stesso percorso, ora rafforzato dalla presenza di un'importante filiera istituzionale che ci vede protagonisti nel governo nazionale e regionale. Ringrazio - ha concluso Ciacciarelli - tutti i militanti che mi hanno sostenuto nell’elezione a membro del direttivo regionale e a delegato al congresso nazionale. Continuerò a lavorare per il partito con ancora più impegno e responsabilità».