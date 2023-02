Il Papa in Africa, l'appello della comunità Nuovi Orizzonti del capoluogo

E' iniziato il 40mo viaggio apostolico di papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Sud Sudan. Un "viaggio ecumenico di pace per promuovere la cessazione delle violenze in atto" si legge in una nota.

La Comunità Nuovi Orizzonti, la cui sede internazionale è a Frosinone, "accompagna con la preghiera questa missione di riconciliazione del Santo Padre" si aggiunge nella nota.

"Giù le mani dall’Africa. Basta soffocare l’Africa, non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L’Africa sia protagonista del suo destino. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a danno delle popolazioni locali" questo il grido della Comunità guidata da Chiara Amirante.