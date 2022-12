Venerdì 2 Dicembre 2022, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 09:42



La sorpresa arriva nella serata di mercoledì quando sul profilo Instagram della Santa Sede viene pubblicata la foto di gruppo di Papa Francesco con la delegazione dell'università di Cassino e del Lazio meridionale. Il momento ritrae il Santo Padre mentre tiene la mano ad una studentessa fragile iscritta a Unicas e seguita dal Cudir (Centro universitario per la disabilità l'inclusione e la ricerca). Il primo a condividere la foto è il professor Luigi Di Santo che con il rettore Marco Dell'Isola, il prof. Giancarlo Scalese, la professoressa Alessandra Zanon, presidente del Cudari e il team del Centro al completo ha partecipato all'udienza in piazza San Pietro.

Dopo il momento vissuto a Roma, il Cudir si appresta a vivere un'altra importante giornata. Lunedì prossimo, con inizio alle 10, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, saranno inaugurati i nuovi spazi dedicati agli studenti speciali. Il taglio del nastro avverrà presso il Palazzo degli Studi del Campus Folcara, alla presenza del rettore Marco Dell'Isola, della Delegata alla Disabilità e al Sostegno psicologico Alessandra Zanon, della Direttrice Generale Donatella Marsiglia, del Presidente DiSCo Lazio Alessio Pontillo e del Coordinatore dei Centri di Servizio di Ateneo Massimiliano Mignanelli. Quello di lunedì sarà un evento nell'evento. Il Centro Universitario per la Disabilità, l'Inclusione e la Ricerca presenterà ufficialmente il nuovo logo del Centro, che risponde alla mission del centro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030: garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di apprendimento continuo alle persone con disabilità. La cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi continuerà con la presentazione del servizio congiunto che sarà svolto da DiSCo Lazio e CUDIR Unicas Sostegno, inclusione e ambulatorio di medicina preventiva. Tradotto: sarà presentato un centro polivalente medico che avrà sede nel College, dove risiedono gli studenti fuorisede.