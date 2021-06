Lunedì 28 Giugno 2021, 09:25

Iniziano bene i playoff promozione per l’Automotive Rari Nantes Frosinone, pallanuoto che in gara 1 della semifinale batte 8-6 la Basilicata Nuoto 2000 nella piscina dello Stadio del Nuoto di Frosinone. Partita equilibrata, tra due squadre esperte e ben allenate, che hanno saputo mantenere un buon ritmo per tutta la gara. Con grande intensità difensiva i frusinati si sono tenuti in partita fino al decisivo break di 3-0 nel finale che ha sancito il risultato. Protagonista assoluto del match per il Frosinone Giovanni Barberini, autore di cinque reti, al pari del napoletano Calì. La cronaca vede Barberini in contropiede aprire la sua straordinaria partita con la rete dell’1-0. Un gran gol da fuori di Campese pareggia i conti e le squadre vanno sull’1-1 al primo riposo e sul 4-4 a metà gara. Al cambio campo c’è il 5-4 per i padroni di casa. Calì è una spina nel fianco della difesa gialloblù: il napoletano prima pareggia, poi - dopo altre due superiorità non sfruttate dalla Rari Nantes - porta per la prima volta in vantaggio la Basilicata. Ciociari sotto, 5-6 a fine terzo tempo. Gli uomini di coach Perillo, però, sono bravissimi a non disunirsi e a continuare a fare la propria buona partita. La difesa si chiude a riccio sul bomber napoletano per poi ripartire in controfuga. In poco meno di un minuto, la Rari Nantes ribalta il match: Barberini - al 5° gol di giornata - pareggia, poi Lucci regala il nuovo vantaggio ai suoi, 7-6. A 3’35” dal termine la svolta del match: rigore Basilicata, Calì va al tiro ma capitan Apicella respinge a due mani e blinda il vantaggio dei suoi. All’ultima azione è Proietti a tramutare in oro l’unica superiorità realizzata in tutta la partita: è 8-6, il primo punto della serie va alla Rari Nantes Frosinone che dopodomani giocherà a Napoli gara-2.

“Siamo contenti, era fondamentale partire con il piede giusto - ha commentato a fine gara il tecnico dei giallazzurri Francesco Perfili -. Ora potremo andare a Napoli con meno pressione addosso. Abbiamo fatto una buonissima partita, nonostante una percentuale troppo bassa in superiorità numerica. Siamo stati molto bravi, giocando con la testa e con coraggio anche quando siamo andati sotto. Non ci siamo innervositi e abbiamo dato dimostrazione di essere forti mentalmente. Il 3-0 di parziale al quarto tempo ci dice che stiamo bene atleticamente. La Basilicata si è dimostrata una squadra ostica e da rispettare fino in fondo. Mercoledì sarà un’altra battaglia. Devo sottolineare - conclude Perillo - la grande prestazione di Giovanni (Barberini), ben oltre i 5 gol. Senza nulla togliere agli altri: i ragazzi sono stati tutti davvero bravi».

Al. Bi.