Frosinone, dal trionfo di maggio al terzo debutto in A: dopo 110 giorni i tifosi riabbracciano i Leoni

La gioia, i lacrimoni agli occhi, la festa in campo e sugli spalti, lo "Stirpe" invaso dai tifosi, i caroselli fino a notte fonda in un tripudio collettivo. Il Frosinone e il popolo giallazzurro si erano congedati così nella sera del primo maggio scorso. Sulla città imperversava il diluvio, il manto era pesante, ma la voglia di gloria di una squadra e di una città era incontenibile, un uragano travolgente più forte della pioggia. Ne sa qualcosa la Reggina allora guidata da Pippo Inzaghi, capitolata 3-1 e che nulla ha potuto al cospetto dei canarini, andati in rete con Borrelli e Insigne nel primo tempo e con Caso nella ripresa dopo il momentaneo 2-1 dei granata. È stata la notte che ha spalancato ai Leoni ciociari le porte della Serie A per la terza volta in nove anni, a cinque dall'ultima apparizione. È stata la notte di un'altra storica impresa, suggellata poi dalla conquista della coppa di campioni della cadetteria grazie al successo sulla rivale Genoa alla penultima di ritorno. Settimo torneo vinto e tredicesima promozione guadagnata in 95 anni di vita del club, guidato dall'estate 2003 da patron Maurizio Stirpe.

Da quattro lustri a oggi ne ha fatta di strada il Frosinone.

Oltre a mettere in bacheca il trofeo più prestigioso, la Nexus Cup (il massimo riconoscimento della Lega di B), è diventato un modello di società: gestione oculata, investimenti calibrati, sguardo rivolto all'espansione attraverso lo sviluppo del marchio, quindi del brand, e potenziamento degli impianti con i progetti per Fiuggi e Ferentino, dopo aver tirato su uno stadio nuovo di zecca su quel che restava del vecchio Casaleno.

TRE MESI DOPO

Dalla gara di campionato che ha rispedito il Frosinone dei record nell'olimpo del calcio sono passati 110 giorni, più di tre mesi. Oggi ai nastri di partenza del massimo torneo di calcio si presenta un Frosinone rivoluzionato nell'organico, ma con la stessa fame e voglia di stupire. Non c'è più mister Fabio Grosso che, dopo la cavalcata straordinaria, ha preferito non proseguire l'avventura in terra di Ciociaria. Il campione del mondo 2006 ara arrivato sulla panchina canarina a marzo 2021 al posto di un altro iridato di Germania, Alessandro Nesta. Ora a prendere il timone della squadra è stato Eusebio Di Francesco, 54 anni, tecnico esperto a caccia del riscatto. Con un passato da mister anche di Roma e Sassuolo, ha deciso di rimettersi in gioco e davanti a lui c'è la missione salvezza, finora mancata dai canarini nelle due precedenti stagioni tra le big.

Non ci sono più neanche altri protagonisti dell'ultimo grande salto: capitan Lucioni, pilastro del pacchetto arretrato, i difensori Ravanelli, Sampirisi, Cotali e Frabotta, i centrocampisti Rohden, Kone, Boloca e gli attaccanti Mulattieri, Moro, Bocic e Insigne. Resteranno nei cuori dei tifosi.

CHI RESTA

Tra conferme e ritorni, invece, continueranno a vestire i colori giallazzurri in Serie A anche il portiere Turati, idolo dei sostenitori, i difensori Oyono, Kalaj, Szyminski e Monterisi, i centrocampisti Mazzitelli, Garritano, Lulic, Gelli e gli attaccanti Caso, Borrelli, Baez e Bidaoui. A loro si sono aggiunti giocatori giovani e di qualità, pronti a dimostrare il loro valore per provare a lasciare il segno e, magari, a spiccare il volo sulle orme di Gatti.

Sono le ultime scommesse del direttore tecnico Guido Angelozzi, tra gli artefici del miracolo sportivo della scorsa annata. Così, tra gli altri, sono approdati alla corte di Di Francesco Marchizza e Romagnoli per puntellare la retroguardia, Brescianini, Barrenechea e Harroui per rinforzare la mediana, Cuni e Kvernadze per aggiungere forze al reparto d'attacco. Il tutto in attesa di completare l'organico e del ventilato colpo Cheddira.

Oggi, dunque, il Frosinone rinnovato si rituffa nel torneo delle grandi a distanza di otto anni dal debutto assoluto (al Matusa il 23 agosto 2015 contro il Toro) e di cinque dalla seconda volta (trasferta contro l'Atalanta il 20 agosto 2018, quell'anno l'esordio allo "Stirpe", il primo della storia in A, fu alla quarta giornata con la Samp il 15 settembre).

In questi anni il club si è ulteriormente strutturato e consolidato, quasi di pari passo sono salite anche le aspettative sportive dei tifosi, che sperano in un'impresa ancor più grande, quella della permanenza in A.