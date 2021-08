Venerdì 20 Agosto 2021, 10:50

Fine settimana con spettacoli annullati e rinviati, al Pastena Festival Eugenio Bennato in concerto.

Dopo l’annullamento della data di mercoledì scorso del concerto di Anna Tatangelo a Sora a causa della bomba d’acqua che si è abbattuta in città poche ore prima dell’esibizione, il Comune ha spostato l’evento di 24 ore. Ieri sera, dunque, presso lo stadio Tomei si è tenuto il tanto atteso concerto della bella cantante sorana che ha così prolungato di un giorno la sua permanenza nella città che le ha dato i natali.

C’è mistero, ad Anagni, sull’annullamento della prima serata del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni prevista per questa sera. I tanti affezionati al festival anagnino già pregustavano di assistere allo spettacolo dell’attore Sergio Rubini in “Lectura Dantis”, una personale interpretazione dei passi più struggenti dell’Inferno, oltre a quel ventesimo canto del Purgatorio con il celebre “veggio in Alagna entrar lo fiordaliso, e nel vicario suo Cristo esser catto”. Invece ieri mattina è arrivata la doccia gelata. “Causa impedimenti indipendenti dall’organizzazione del Festival e dall’amministrazione del Comune di Anagni – ha comunicato l’ufficio stampa dell’ente di Palazzo d’Iseo - lo spettacolo della serata di apertura del 20 agosto (oggi ndr.) è annullato. Lo stesso, grazie alla prontezza della macchina organizzativa, è sostituito da un ulteriore e sorprendente spettacolo, il 26 agosto, di cui si renderanno presto noti i dettagli tramite comunicato stampa e i canali di comunicazione istituzionale. L’apertura del Festival è pertanto posticipata al giorno 21 agosto. Le prenotazioni già effettuate per il giorno 20 agosto – si legge ancora nella nota - si ritengono annullate”.

A Fiuggi è stato rinviato a data da destinarsi “a causa di condizioni meteorologiche avverse” - hanno fatto sapere dall’ufficio turismo del Comune di Fiuggi - lo spettacolo in programma ieri sera in piazza Nassirya dal titolo “Tributo a Simon & Garfunkel”. Quanti, invece, si sono recati lunedì scorso alla Fonte Anticolana di Fiuggi per assistere allo spettacolo del duo comico Pablo e Pedro, non sono rimasti delusi avendo assistito a due ore di pura comicità, condita da battute esilaranti e sketch leggeri. L'appuntamento rientra negli eventi organizzati da IsolaEstate, un nuovo format gestionale che sta riscuotendo grande successo alle terme di Fiuggi. Il ricco cartellone degli eventi estivi, offerti agli ospiti, ai villeggianti e ai residenti, continua con un fine settimana di assoluto interesse. Domani, alle 21.30, sarà la volta di Carmine Faraco, cabarettista, cantante e attore: memorabili le sue partecipazioni nei film “Ricomincio da tre” e l'”Allenatore nel pallone”. Domenica, alle 18, saliranno sul palco i Ladri di Carrozzelle: il gruppo musicale romano, fondato oltre trent'anni fa, presenterà canzoni rock. Un weekend tutto da vivere, tra comicità e musica, al parco termale della fonte Anticolana di Fiuggi.

A Pastena, nella suggestiva cornice delle sue famose Grotte, al via l’11esima edizione del Pastena Festival che stasera ospita il concerto di Eugenio Bennato.

Da oggi fino a domenica, a Serrone, seppure ridimensionato per via delle restrizioni anti Covid vigenti, in piazza Pais (La Forma), torna l’appuntamento con la Sagra del Cesanese giunta alla 63esima edizione. L’intento della kermesse, divenuta una data fissa nel panorama delle iniziative che vedono come protagonista la realtà vitivinicola laziale, è la valorizzazione dell’uva da cui si ricava l’etichetta Docg del Cesanese.

Ann. Mag.