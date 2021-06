E’ stata presentata sabato sera ad Isola del Liri la 17ma edizione della Poggio-Vallefredda, gara valida per il doppio titolo, Campionato Europeo e Campionato Italiano della velocità in salita motociclistica che si svolgerà sabato e domenica prossima.

La presentazione, classica kermesse che il MotoClub Franco Mancini 2000 sodalizio organizzatore, ogni anno propone per presentare la gara ed i suoi piloti, si è tenuta in contrada Quattro Strade, dove trent’anni or sono nacque il motoclub che porta il nome del campione del motociclismo isolano prematuramente scomparso. A presentare una edizione che si prospetta come edizione da record, il presidente del Moto Club Franco Mancini, Williams Alonzi insieme al sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini ed al responsabile della Velocità su Strada della Federazione Motociclistica Italiana, Maurizio Simonetti. Alla gara parteciperanno piloti provenienti da ogni parte d’Italia e dai paesi europei nei quali questa disciplina è molto famosa, come Austria, Germania e Francia.

La doppia validità per l’Europeo porterà ad Isola del Liri un gran numero di iscritti: “Posso preannunciare che sarà una edizione da record della Poggio-Vallefredda – ha dichiarato Williams Alonzi -. Già ad oggi abbiamo superato i duecento iscritti e confidiamo di avvicinarci ai trecento partecipanti”. Ricordiamo che tra i piloti che figurano nell'albo d'oro della gara e che sono in predicato di partecipare anche al prossimo appuntamento c sono centauri del calibro di Stefano Bonetti, vincitore anche del Tourist Trophy dell'Isola di Man, la gara su strada più famosa e pericolosa del mondo. Piloti e team saranno ad Isola del Liri già da giovedì quando si aprirà il paddock. “Questo rappresenta anche una grande opportunità in termini economici per il nostro territorio” ha sottolineato il sindaco Quadrini, al quale ha fatto eco Simonetti della FIM: “Se ci fosse stato un Campionato del Mondo per la Velocità su strada, avremmo candidato la Poggio-Vallefredda anche per quella titolarità” ha dichiarato l’esponente della Federazione.

Ospite della manifestazione anche il campione Armando Pontone, tesserato con il Moto Club Mancini, fresco reduce dall’appuntamento di Misano nel Mondiale Supersport. La gara si svolgerà sui due chilometri di percorso che dalla stazione di Isola del Liri portano in località Vallefredda di Arpino, con tornanti e chicane impegnative, poste anche per diminuire la velocità dei motociclisti. Al via moto di tutte le categorie, dalle moto d’epoca alle moderne superbike, passando per quad, scooter e sidecar. L'appuntamento con la Poggio-Vallefredda 2021 è per sabato 26 e domenica 27 giugno.

Al.Bi.