Martedì 22 Febbraio 2022, 06:20

Blitz, indagati, perquisizioni, sequestri di cellulari e documentazione, interrogatori. Tutto finito, caso chiuso. Il gip del tribunale di Cassino, infatti, accogliendo la richiesta del pubblico ministero ha archiviato l’inchiesta aperta nel 2018 sulla gestione della “chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme”, che conta migliaia di adepti in tutta Italia. Fondata nel 2015 dal movimento legato al Bambin Gesù di Gallinaro, dichiarata scismatica dal Vaticano nel 2016 e riconosciuta come ente di culto, quattro anni fa era finita al centro di un’indagine della Procura di Cassino.

Sotto la lente gli investigatori avevano messo la gestione patrimoniale e finanziaria. Si erano concentrati anche sulle donazioni. Le ipotesi di reato andavano dalla truffa al riciclaggio fino alla circonvenzione d’incapace. In quindici, a vario titolo, erano stati iscritti sul registro degli indagati: tra loro il pontefice Samuele Morcia e altri tra membri del Consiglio spirituale e “ministri” della “chiesa cristiana universale” di Gallinaro. Le prime indagini erano culminate, poco più di due anni fa, con perquisizioni domiciliari effettuate anche in altre province e nella sede del luogo di culto. Era l’ottobre del 2019: carabinieri, poliziotti e finanzieri oltre a varia documentazione avevano prelevato telefonini cellulari e computer. Poi era stata la volta dei periti, per la verifica del materiale acquisito, e degli interrogatori. Una lunga attività investigativa, partita da alcune segnalazioni giunte in Procura, durata più di tre anni e fatta di una serie di accertamenti.

I coinvolti, sin dalle prime battute, tramite i loro legali hanno sempre ribadito la “piena fiducia nella magistratura”. Ora tutte le ipotesi formulate sono cadute, dalle attività portate avanti dagli inquirenti non sono emersi elementi di riscontro a quelle segnalazioni. A scrivere la parola fine è stato il giudice per le indagini preliminari di Cassino, che ha disposto l’archiviazione del procedimento.