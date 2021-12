Mercoledì 8 Dicembre 2021, 09:15

Ladri in azione durante l’ora di cena a Monte San Giovanni Campano poi costretti a fuggire saltando dalla terrazza del primo piano. Hanno portato via circa mille euro e un anello d’oro. Sono entrati in azione fra le 20 e le 20.15 di domenica in una villetta su due livelli, nella frazione di Colli. I genitori erano usciti, in casa c’erano soltanto i figli che erano scesi al piano terra per la cena. I ladri probabilmente hanno approfittato del fatto che il primo piano dell’abitazione presa di mira si raggiunge soltanto da una scala esterna. Sono entrati un una delle stanze da letto, hanno aperto alcuni cassetti e dopo aver velocemente rovistato hanno individuato del denaro contante, poco meno di mille euro, e un anello d’oro.

I malviventi non hanno avuto il tempo di visitare le altre stanze perché nel frattempo uno dei figli è risalito dal piano terra e i ladri, sentitisi scoperti hanno aperto una porta finestra che affaccia sulla terrazza e sono saltati al piano terra, approfittando della presenza di alcune balle di pellet, per poi darsi alla fuga approfittando del buio. I giovani non si sono accorti di nulla. A scoprire quanto accaduto il lunedì mattina è stata la madre quando è andata a riassettare la stanza e ha visto il contenuto dei cassetti rovistati. L’anello e i soldi messi da parte per i regali di Natale erano spariti. La sera precedente al suo rientro la donna aveva trovato la porta finestra aperta ma apparentemente non mancava nulla e non c’era nulla in disordine, per cui non ha dato peso alla cosa pensando che si fosse trattato di una dimenticanza. Alla famiglia non è rimasto altro da fare che recarsi presso la locale stazione dei carabinieri dove hanno presentato denuncia.

«Nei giorni precedenti i vicini avevano avvistato una grossa automobile nera: probabilmente i ladri si erano appostati per studiare i movimenti della famiglia – spiega la signora che ha subito il furto -. In casa ci sono anche dei cani che però non hanno abbaiato. Forse sono entrati direttamente dal cancello, nonostante qui vicino ci siano altre abitazioni».

Ma. Pa.