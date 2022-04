Fumone, grande partecipazione alla giornata ecologica al lago di Canterno

Grande partecipazione alla giornata ecologica organizzata da Legambiente in collaborazione con il Comune di Fumone. Tanti sono stati i volontari, insieme al gruppo degli amministratori di Fumone, che hanno dato vita a una mattinata di lavoro nell'area del lago di Canterno raggiungendo ottimi risultati in termini di pulizia e decoro.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Trevi nel Lazio, filiale bancaria a rischio chiusura: Pompeo...

"Siamo rimasti molto soddisfatti dal lavoro svolto - ha spiegato il sindaco Matteo Campoli -. Del resto lo slogan della giornata è stato “Fare e non dire” e l'emozione di vedere tanti appassionati cittadini dedicarsi alla raccolta di rifiuti presso il nostro lago di Canterno è stata davvero grande. Voglio ringraziare il presidente di Legambiente, Enzo Pirazzi, il delegato di Legambiente di Fumone, Luca Del Monte, per il grande impegno profuso, il presidente del Parco Monti Ausoni, Bruno Marucci, e tutti coloro che hanno partecipato alla giornata ecologica. Chiaramente questa iniziativa non resterà l'unica: organizzeremo un calendario di eventi, specie in vista della bella stagione, per rendere il nostro lago sempre più vivibile e pulito, rispondendo con i fatti agli incivili che ancora deturpano l'ambiente senza alcun rispetto".