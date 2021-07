Covid Frosinone, curva stabile: tre nuovi casi. Vaccini, J&J al via nelle strutture sanitarie

Giovedì 1 Luglio 2021, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:26

Tre nuovi contagiati, zero decessi e quattro negativizzati. E' il bilancio dell'ultimo report quotidiano sull'andamento della pandemia di Covid in Ciociaria. Il dato si riferisce ai tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in provincia di Frosinone: in totale sono stati 553. La curva, dunque, si mantiene costante in frenata.

L'Asl, inoltre, fa sapere che nella giornata odierna è iniziata la somministrazione del vaccino monodose J&J-Janssen in cinque punti del territorio provinciale: ospedale di Frosinone, presidio sanitario di Anagni, casa di cura Villa Gioia di Sora, casa di cura Sant'Anna di Cassino e casa della salute di Atina.