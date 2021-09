Giovedì 2 Settembre 2021, 08:18

Cinque posti di lavoro a tempo indeterminato, assunzioni sempre più vicine. Imminente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, poi sarà possibile dare le adesioni per partecipare alle selezioni. Gli uffici competenti del Comune di Veroli hanno approvato gli schemi con cui si potranno bandire quattro concorsi, uno dei quali riguarderà due posti di funzionario tecnico. Con gli altri tre, invece, verranno assunti rispettivamente un funzionario amministrativo-contabile per i tributi, un istruttore tecnico per i lavori pubblici e un agente della polizia locale. Il sindaco Simone Cretaro esulta per un risultato che a suo dire potrà essere considerato storico «visto che le assunzioni erano bloccate da oltre venti anni a causa del turnover che ha messo in ginocchio non solo il Comune di Veroli ma tantissime pubbliche amministrazioni in tutta Italia». Rimarca, poi, che i posti sono «con contratti a tempo pieno e indeterminato, come funzionari e come istruttori».

«Era un impegno primario dell’Amministrazione – spiega il primo cittadino - quello di provvedere alle assunzioni di nuovo personale. Appena ci si è presentata la possibilità di programmare i concorsi lo abbiamo fatto. Questa rappresenta per noi una grande possibilità di ripartire dopo tanti anni in cui abbiamo visto soltanto pensionamenti. Più personale a disposizione del Comune equivale alla possibilità di garantire servizi migliori, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L’esultanza per il risultato raggiunto è doppia, infatti la possibilità di poter indire un concorso pubblico per assumere cinque persone viene da un attento lavoro fatto negli ultimi anni sul bilancio comunale che ci ha permesso di tenere i conti in ordine. Ringrazio, pertanto, tutta l’Amministrazione per il contributo dato in questi anni rispetto a questo impegno e, in particolare, l’attuale assessore al Personale Alessandra Cretaro e il suo predecessore Andrea Iaboni, ma anche il funzionario responsabile Anna Caliciotti e il segretario generale Patricia Palmieri per il lavoro amministrativo portato avanti».

«La prossima tappa è la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Da quel momento ci saranno trenta giorni di tempo durante cui tutti coloro che hanno i requisiti e sono nelle condizioni di poter presentare la domanda potranno aderire – fa sapere il sindaco -. Anche di tale inizio verrà data opportuna e puntuale informativa da parte del Comune di Veroli».

Ma. Pa.