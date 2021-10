Val di Comino, via libera della Regione al biodistretto

Sabato 9 Ottobre 2021, 00:39 - Ultimo aggiornamento: 01:11

In Val di Comino nasce il biodistretto. «La Regione Lazio ha approvato la delibera di giunta per il riconoscimento del biodistretto, uno strumento molto importante per la valorizzazione del territorio, per dare impulso all’economia locale e per favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali e climatici». È quanto affermato dalla presidente della Commissione regionale affari istituzionali Sara Battisti, «in merito all’approvazione di cinque biodistretti nel Lazio, annunciati dall’assessore Onorati». «Un risultato - spiega Battisti - che abbiamo raggiunto grazie alla sinergia con gli amministratori e gli agricoltori del territorio».