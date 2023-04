Mercoledì 12 Aprile 2023, 09:14



Monti Lepini in tilt all'ingresso di Frosinone nel giorno di Pasquetta. Un assaggio di ciò che avverrà d'ora in avanti e sino ad ottobre quando i ciociari nei fine settimana si recano al mare. Lunedì la fila delle auto in colonna per rientrare in città era di quasi sette chilometri tra il casello autostradale di Frosinone e il ristorante Patricano, con lunghe attese per il rientro dal litorale pontino. A rallentare, come oramai accade da anni, la fluidità del traffico l'incrocio tra la stessa Monti Lepini e l'asse attrezzato utilizzato dai residenti a nord della provincia o dagli stessi romani che vanno a prendere l'autostrada a Ferentino. Le code sono iniziate a metà pomeriggio e sono proseguite sino a sera trasformando il rientro di Pasquetta in una vera e propria via Crucis. Serve mettere mano, al più presto, al progetto della rotatoria all'altezza dell'asse attrezzato, l'intersezione più importante che causa i principali rallentamenti alla circolazione dell'area.

Ma a che punto è l'iter del progetto fortemente voluto dal presidente del Consorzio, Francesco De Angelis? Alcuni giorni prima di Pasqua c'è stata un'accelerazione. Si è tenuta, infatti, una riunione tra il Consorzio industriale, il Comune di Frosinone nella persona del vicesindaco Antonio Scaccia e il sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore.

L'INCONTRO

«L'incontro ha ottenuto il placet delle due amministrazioni interessate al nuovo progetto - fa sapere il direttore del Consorzio, Claudio Ferracci e un altrettanto passo significativo è stato l'accordo raggiunto anche con i titolari degli esercizi commerciali (in prevalenza concessionari di auto) che hanno apprezzato il progetto». Quali altri passi mancano prima di vedere gli operai all'opera? «Ora il prossimo sarà la convocazione della conferenza dei servizi spiega Ferracci dopodiché si potrà procedere al progetto esecutivo ed indire la gara. L'obiettivo è quello di iniziare il cantiere ad inizio autunno».

Ma allora vediamo che tipo di opera si andrà a realizzare. La maxi rotatoria vedrà spostare l'attuale asse viario della Monti Lepini di una decina di metri verso l'asse attrezzato consentendo così più ampi margini di manovrabilità specie ai mezzi pesanti. Lo spazio che si ricaverà sull'attuale sede stradale consentirà di realizzare delle arterie secondarie di accesso alle varie attività presenti nella zona senza creare incroci sulla rotatoria, ma determinando una sorta di accompagnamento in entrata ed in uscita delle auto dirette o provenienti dalle stesse concessionarie. Per chi imbocca l'asse attrezzato per circa una trentina di metri resterà ad unica corsia di marcia divenendo a doppia corsia solo successivamente. Per chi invece proviene dall'asse attrezzato e arriva sulla Monti Lepini le corsie di marcia saranno due salvo gli ultimi dieci metri per far confluire meglio le auto e consentirne l'attraversamento della rotatoria.

I lavori, va ricordato, sono a carico dei privati e cioè di quel gruppo di imprenditori che, come opere compensative, devono dapprima portare a termine alcuni progetti (tra cui le rotatorie o il parcheggio già realizzato alle spalle della stazione di Frosinone da 200 posti) prima di avviare i lavori per realizzare un centro commerciale nuovo al posto dell'ex Permaflex fuori il casello autostradale del capoluogo. Intanto sempre dal Consorzio fanno sapere che prima di questa maxi rotatoria ne verrà realizzata un'altra sull'asse attrezzato all'incrocio con il bivio per Patrica, eliminando l'impianto semaforico e i tempi di attesa conseguenti.