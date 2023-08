Sabato 26 Agosto 2023, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Il progetto esecutivo per la nuova scuola superiore da realizzarsi al Casaleno ha ottenuto il placet dell'amministrazione provinciale, ente appaltante. Ma le attenzioni, in questo momento, sono tutte riposte verso la strada da realizzarsi a servizio della futura scuola che, in realtà, in questa fase servirebbe di più come collegamento allo stadio "Benito Stirpe". Grazie a quest'opera l'annosa questione della strada per i tifosi ospiti dovrebbe finalmente trovare soluzione definitiva. La serie A e l'arrivo di numerosi tifosi provenienti da fuori, creano ogni volta che il Frosinone calcio gioca in casa restrizioni e limitazioni sia sotto il profilo viario, di mobilità che di sicurezza.

La realizzazione di questa strada di poche centinaia di metri che verrebbe realizzata alle spalle del Conservatorio di Musica unendo viale Michelangelo con viale Olimpia, "libererebbe" il tratto di viale Michelangelo nei pressi della rotatoria con via Fabi sia per le auto in entrata che in uscita dai parcheggi ed anche per i pedoni. Oggi i tifosi che escono dallo stadio, da ben tre settori quali curva sud, tribuna est e curva nord confluiscono tutti in un varco aperto di tre metri generando caos, disagi e probabili pericoli. Ora, prima dell'avvio dei lavori, serve un ultimo passaggio. L'amministrazione provinciale chiederà alla Soprintendenza la modalità su come procedere per l'apertura del cantiere. A seconda di come risponderà la Soprintendenza cambiano i tempi. Se concederà l'apertura del cantiere e la movimentazione della terra con la presenza di un archeologo i lavori potrebbero iniziare a settembre e nel giro di un mese la strada potrebbe essere inaugurata. Se, invece, dovesse essere la Soprintendenza stessa a dover operare dei sondaggi preventivi nel terreno, i tempi potrebbero allungarsi molto, di circa due mesi. La settimana prossima l'ente di piazza Gramsci e la Soprintendenza si daranno un appuntamento per chiarire questi aspetti. L'auspicio è che quest'opera venga realizzata nel più breve tempo possibile e durante questa stagione dove l'esigenza di avere uno "sbocco" viario in più nell'ambito dello stadio è ancora più avvertita.

LARGO TURRIZIANI

A seguito dell'articolo de Il Messaggero di un paio di giorni fa qualcosa, forse, si è smosso. Il comune di Frosinone ha inviato una nota alla Provincia chiedendo di riaprire i termini di gara per l'affidamento dei lavori. Il problema era che l'impresa aggiudicataria dei lavori (la Clean srl) si era presentata come associazione temporanea di imprese nominando una seconda ditta in appoggio. Un elemento tecnico-burocratico che non è previsto dalla normativa dell'anticorruzione. Dell'errore ci si è accorti tardi. Né la stazione appaltante (la Provincia), né il comune. Il problema è affiorato al momento della sottoscrizione del contratto. Il tutto dopo che all'impresa con procedura di urgenza, era stato affidato e aperto il cantiere a metà febbraio. Da quel momento però il cantiere è rimasto fermo. Ora la procedura prevede l'affidamento dei lavori all'impresa arrivata seconda in fase di affidamento (la Parente Lazio con sede legale a Roma). Poi occorrerà verificare se questa impresa sia ancora interessata ai lavori e se possiede tutti i requisiti oppure si andrà avanti nell'aggiudicazione alla terza ditta. A settembre si saprà quando i lavori potrebbero ripartire e soprattutto a chi verrà assegnato il compito.