Frosinone, terremoto nel Parco nazionale: scossa avvertita anche in Val di Comino

Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto stamane, alle 5.08, nell'area del Parco nazionale, in Abruzzo. E' stato registrato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a nord di Pescasseroli, a una profondità di 17 chilometri, non lontano dal confine con il versante laziale.

Il sisma è stato avvertito da parte della popolazione anche in Val di Comino, in particolare a Campoli Appennino, Pescosolido, Alvito e a San Donato. Non risultano danni.