Frosinone, terremoto a Nord-ovest di Sora avvertito dalla popolazione

Sabato 10 Luglio 2021, 00:13 - Ultimo aggiornamento: 00:42

E' stato avvertito dalla popolazione, in particolare ai piani alti delle abitazioni. Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto in Ciociaria nella serata del 9 luglio, alle 19.22. Il sisma è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma nel Sorano, a 9 chilometri di profondità. L'epicentro è stato localizzato a Nord-Ovest di Sora, a poca distanza dal confine con l'Abruzzo. Non sono stati segnalati danni a persone né a cose.

E' seguita poi un'altra scossa, sempre nella stessa area, alle 20.04 di intensità pari a 1.4