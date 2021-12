Venerdì 17 Dicembre 2021, 08:10

Più di 800 cittadini chiedono una rotatoria a Selva Piana, a Frosinone. Presto l’istanza verrà portata in Comune. Probabilmente già nella giornata di oggi.

Nelle scorse settimane, infatti, Franco Napoli, uno dei portavoce del quartiere della parte bassa della città, ha organizzato una petizione. Il motivo è semplice: per gli abitanti l’incrocio tra Corso Francia e viale Europa, nel punto in cui svetta anche la chiesa di Santa Maria Goretti, è molto pericoloso.

«La raccolta firme è andata benissimo – spiega il promotore della petizione - nonostante il maltempo che ci ha tenuto fermi, considerando che ci mettevamo a raccoglierle proprio ai giardinetti di Piazzale Europa. In totale, sono 811 firme. Ci siamo anche fermati, altrimenti ne avremmo raccolte molte di più. In tutto la petizione sarà durata una decina di giorni. Domani (oggi per chi legge) – assicura Napoli - andrò a protocollare al Comune le nostre richieste». Gli abitanti, dunque, avvertono nel punto tra viale Europa e Corso Francia una scarsa sicurezza stradale.

Lo scorso aprile l’incrocio è stato teatro di un brutto incidente in cui una delle automobili coinvolte è finita prima sul marciapiede e poi ha urtato il muro esterno di un’abitazione, posta lungo la strada, distruggendolo in parte. Già allora ci furono le prime proteste dei residenti. Qualche settimana fa, invece, nell’intersezione tra Corso Francia e viale Europa un’anziana è stata investita. Per questo, Franco Napoli spiega: «Non passa giorno che in quel punto non avviene un incidente. Tra l’altro, in piena curva c’è l’attraversamento pedonale che neanche si vede».

Nella petizione, infatti, i cittadini si dicono «stanchi dei numerosissimi incidenti che mettono a grave rischio anche i pedoni» e, per questo, «hanno deciso di dire basta».

Per loro, dunque, la soluzione è una rotonda: «Se lì - aggiunge Napoli - venisse fatta una rotatoria si andrebbe a disciplinare meglio il traffico e l’immissione nell’incrocio». Il giovedì, però, a Selva Piana c’è il più grande mercato di Frosinone. Bisognerà capire, dunque, come si potrebbe coniugare una rotonda in quel punto, nel caso si volesse realizzare, con le bancarelle degli esercenti.



LAVORI

Intanto, per quanto riguarda il quartiere di Selva Piana, nelle scorse settimane il Comune ha annunciato diversi interventi. L’Amministrazione, infatti, lo scorso mese ha approvato il progetto definitivo relativo al potenziamento e all’adeguamento della viabilità ciclabile, al recupero delle aree verdi e delle strutture nella zona, come i campi da calcio e quelli da bocce a un passo dalle palazzine popolari, alla creazione di un nuovo campo polivalente e, tra le altre cose, proprio tra viale Europa e Corso Francia c’è anche la volontà di creare una nuova area destinata ai cani. «Qui da anni non è cambiato niente – spiega Napoli - anzi, nel quartiere il degrado è aumentato. Sono più di 5 anni che ci battiamo per questa zona. I giochi sono tutti rotti, lo spazio verde non è più frequentato dalle famiglie. Le panche e i tavolini sono marci da tempo, schiodati. I campi di calcetto e bocce restano abbandonati. Ora, finché non vediamo iniziare i lavori di riqualificazione - conclude - noi residenti non ci crediamo».

Intanto, dal Comune spiegano che l’iter della riqualificazione sta andando avanti. Dopo aver approvato il progetto definitivo per gli interventi a Selva Piana, si attendono ora i pareri degli altri enti coinvolti.

Ma. Fe.