Frosinone, variante Casilina: in arrivo nuovo asfalto, bando e lavori

È stata pubblicata la gara di affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento “messa in sicurezza idrogeologica di via Variante Casilina” - comune di Frosinone”. Si tratta di una delle arterie più trafficate della zona del capoluogo. E' quanto annunciato dal Comune.

La procedura è «aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valore della gara 700.000 euro circa, oltre iva, unitamente agli oneri della sicurezza necessari per la realizzazione dell'opera. La data di scadenza è fissata alle ore 10 di lunedì 6 giugno 2022. L’apertura delle offerte avverrà alle 15.30».

APPROFONDIMENTI CONSORZIO DEL LAZIO Frosinone, piano per decarbonizzare l’area industriale: si...

«La riqualificazione completa di quasi 4 km dell'arteria stradale della Variante Casilina - ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - costituisce un altro tassello importante nella rigenerazione ed integrazione tra il sistema viario urbano ed extraurbano, tenuto conto del fatto che il percorso è spesso oggetto di transito soprattutto per i non residenti».

« Il progetto - aggiungono dal Comune - si pone l’obiettivo di operare interventi volti alla manutenzione straordinaria del manto stradale, con contestuale realizzazione di opere di completamento atte a raccogliere e smaltire le acque superficiali, oltre alle necessarie predisposizioni della segnaletica stradale».

Il tempo di esecuzione dell’appalto è stimato in 120 giorni.