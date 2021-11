Venerdì 19 Novembre 2021, 08:35

Si torna a parlare della strada da destinare ai tifosi ospiti diretti allo stadio "Stirpe”, a Frosinone. Domani, in occasione della gara interna con il Lecce, il settore ospiti registrerà il tutto esaurito con oltre 750 tifosi provenienti dal Salento. Sembra, inoltre, che siano stati acquistati da qualche tifoso giallorosso biglietti anche per altri settori. Complice il bel momento del Frosinone ci sarà il pubblico delle grandi occasioni vista l’importanza della gara e le ambizioni di alta classifica di entrambe le squadre. Insomma si va verso uno “Stirpe” con una bella cornice di pubblico. Ma l’arrivo di tanti tifosi ospiti fa riesplodere il caso della strada, che si intendeva realizzare, dedicata alle tifoserie che provengono da fuori al fine di evitare il caos e l’interdizione di numerosi posti auto ai tifosi di casa.



L’INTERVENTO

Ieri il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli, è tornato sull’argomento: «Ci sarà un esodo di leccesi - ha dichiarato - con le forze dell’ordine che dovranno necessariamente blindare l’area con i soliti disagi al pubblico canarino. Sui 360 gradi di anello viario, i tifosi locali saranno costretti come sempre a fruirne per una minima parte al cospetto di una strada di collegamento per tifosi ospiti mai realizzata in questi anni nonostante svariati proclami comunali e provinciali».

Una frecciata all’amministrazione Ottaviani e una alla Provincia, che deve portare a compimento la realizzazione di una scuola e aveva promesso contestualmente di risolvere anche il problema della strada con altro progetto. La questione strada al momento è all’esame del Consiglio di Stato dopo i ricorsi legali tra Comune e Soprintendenza.

Dopo aver realizzato lo stadio nuovo, infatti, si rese necessaria l’idea di realizzare tra il palasport e il Centro servizi amministrativi un collegamento viario che unisse viale Olimpia in prossimità del parcheggio destinato agli ospiti con viale Michelangelo. In questo modo la tifoseria ospite avrebbe avuto un passaggio riservato che avrebbe risolto i problemi legati all’ordine pubblico. In assenza di questa arteria, infatti, si costringe alla chiusura al traffico l’intera viale Michelangelo limitando il pubblico locale in fase di accesso e di deflusso anche a passaggi stretti ed affollati. Inoltre per la società del Frosinone calcio ciò si è tradotto nell’impossibilità di realizzare il Frosinone village alle spalle della tribuna est dove attualmente transitano i tifosi ospiti. Il contenzioso legale si determinò a causa della presenza di alcuni alberi di acacie e di un vincolo paesaggistico della zona. Pochi alberi da abbattere a fronte di un’opera pubblica importante per lo sviluppo e la sicurezza dell’area. Una strada di appena 300 metri lineari che da anni attende un pronunciamento legale dopo un primo grado di giudizio in cui erano prevalse le ragioni del Comune.

A questa strada si intreccia anche il progetto urbanistico dell’imprenditore Turriziani che voleva realizzare un albergo ed un campo da golf. Progetto, però, che sembra chiuso in qualche cassetto e finito nel dimenticatoio. La società del Frosinone calcio attende con pazienza ma anche con rassegnazione gli sviluppi giuridici. Ma nessuno sembra sollecitarne la soluzione.

Gia. Ru.