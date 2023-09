Domenica 10 Settembre 2023, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 10:49

Dopo otto anni di assenza il Sora torna a giocare in Serie D, campionato che lo ha visto protagonista per diverse stagioni prima della mancata iscrizione del 2015. Da allora un'altra dura risalita dal calcio regionale fino al dominio in Eccellenza dell'annata scorsa e alla promozione in D con tanti record stabiliti dalla squadra allenata da mister Alessio Ciardi e diretta dal patron Giovanni Palma, l'avvocato napoletano capace di riportare il calcio sorano nel massimo torneo dilettantistico nazionale dopo quattro anni di tentativi andati a vuoto. Oggi la giovane squadra allestita dal direttore sportivo Paolo Filosa e affidata al tecnico Stefano Campolo (che ha vestito la maglia bianconera 15 anni fa in Eccellenza) è pronta a sfidare la corazzata Sambenedettese in un esordio da far tremare i polsi per la cornice di pubblico che gremirà lo stadio "Claudio Tomei" a partire dalle 15.

Dopo tanti anni di assenza dal palcoscenico nazionale c'è molta attesa in città per un raggruppamento, quello F (formato da squadre abruzzesi, marchigiane, laziali, molisane, campane e romagnole), che è una sorta di Serie C2 di una volta, con piazze importanti quali L'Aquila, Chieti, Campobasso, Sambenedettese, Roma City, Fano, Senigallia e Riccione. Oltre alla curiosità di vedere un Sora completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Una squadra con tanti giocatori under (ne devono essere schierati obbligatoriamente quattro nell'arco di tutta la gara) e solo cinque elementi nati prima del 2000. «Dobbiamo goderci questa partita contro un avversario importante come una festa le parole dell'avvocato Palma alla vigilia del match . Abbiamo costruito una squadra giovane, con contratti biennali, per gettare le basi e poi cercare di crescere ulteriormente. Per quest'anno l'obiettivo è il mantenimento della categoria da centrare anche all'ultimo minuto dell'ultima partita. Ai nostri splendidi tifosi dico di incitare i ragazzi, che sono giovani di valore e hanno bisogno di fiducia e di tanta pazienza». Tifosi che riempiranno lo stadio Tomei come non succede da diverso tempo anche grazie alla presenza massiccia dei sostenitori della Sambenedettese, che dovrebbero essere circa 500. Passando ai temi tattici il Sora si schiererà con il 4-3-3, con mister Campolo che dovrà fare a meno al centro della difesa dello squalificato Veron, mentre l'ultimo arrivato, l'esterno d'attacco Tribelli, dovrebbe partire dalla panchina per essere impiegato a gara in corso. Alla luce di ciò i bianconeri dovrebbero schierarsi con Crispino in porta, Marsinano, Gemini, Mastrantoni e Orsi in difesa, Di Gilio, Mascella e Di Prisco a centrocampo e il tridente formato da Giordano, Jirillo e Omohonria in avanti.