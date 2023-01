Martedì 10 Gennaio 2023, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 09:56



Rifacimento strade e marciapiedi: un tema importante che Luca Di Stefano, sia in qualità di sindaco della città di Sora che come presidente della Provincia di Frosinone, ha messo in cima all'agenda. Se nella città in riva al Liri sono stati programmati diversi interventi di sistemazione di alcune delle strade più malridotte del territorio, che si vanno ad aggiungere ad altri interventi già realizzati in questo anno, arriva una delle notizie più attese degli ultimi anni. Molto presto potrebbero entrare in azione i mezzi lungo la tangenziale Schito - Colle D'Arte, la trafficata strada di collegamento fra le arterie che conducono da un lato a Cassino ed in Abruzzo dall'altra a Ferentino.

VORAGINI

In alcuni tratti è ridotta ad un mulattiera, con voragini profonde diversi centimetri che con le piogge si riempiono d'acqua diventando insidiose e pericolose. Centinaia le segnalazioni di automobilisti e camionisti, questi ultimi talvolta costretti a bypassare il tratto di via di Villa Carrara ridotto ad un colabrodo. L'importo complessivo dei lavori è di 814mila euro. Per sistemare la tangenziale è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori. Emerge dall'avviso pubblico pubblicato sull'albo pretorio del Comune che verifica manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici tramite iscrizione all'elenco aperto dell'ente. I fondi rientrano nell'ambito del Pnrr e riguardano la messa in sicurezza, l'adeguamento e la riqualificazione dell'arteria. In particolare di riferiscono proprio al tratto che va dalla rotatoria sul viale San Domenico fino a parte di via Villa Carrara. Circa due chilometri di strada che versano in condizioni precarie.

L'ITER

Ora il Comune parte con l'iter per arrivare all'intervento di sistemazione generale si spera nel più breve tempo possibile. Sulle strade di competenza del Comune, le cose non vanno meglio e anche in questo caso si auspica un intervento di sistemazione. Non è infatti la prima volta che qualcuno inciampa su marciapiedi dissestati ferendosi anche abbastanza seriamente. È accaduto appena due giorni fa nella centralissima via Vittorio Veneto dove una signora è rimasta ferita dopo essere caduta inciampando a causa del marciapiede rotto. Una caduta rovinosa che le ha provocato una profonda ferita al volto. La donna che ha perso molto sangue è stata prima soccorsa dai passanti, poi da un medico che si trovava a transitare nei pressi. Sul posto, subito allertata, è arrivata anche l'ambulanza che ha trasportato la signora dolorante al pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Trinità dove è stata medicata. «Le condizioni dei marciapiedi nella città dice uno dei presenti è disastrosa, da anni attendiamo che chi di dovere provveda, a questo punto davvero il prima possibile. Così, non è proprio accettabile». Non è la prima volta che accade in quel punto. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini che si sono imbattuti in più occasioni in insidie sui camminamenti.

Se nel centro la situazione è senza dubbio migliore - anche se qualche cittadino segnala la presenza lungo il Corso Volsci di un ciglio completamente rotto - nell'immediata periferia vi sono davvero dei marciapiedi pericolosissimi. La speranza, quindi, è che episodi come quello accaduto di recente non si verifichino più anche perché, è il caso di aggiungere, talvolta i malcapitati sporgono denuncia contro il Comune costretto a sborsare ingenti risarcimenti. Sarebbe decisamente molto meglio investire quel denaro nella manutenzione ordinaria.