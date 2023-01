Domenica 8 Gennaio 2023, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 10:09



Quasi mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria e la sistemazione degli spazi pubblici del quartiere popolare di Pontrinio, a Sora.

Ieri mattina presso la sala consiliare del Municipio il sindaco Luca Di Stefano ed il consigliere regionale Loreto Marcelli hanno presentato il progetto per restituire decoro e vivibilità ad uno dei quartieri più popolosi di tutta la città e che sorge nell'immediata periferia a pochi passi dalla cattedrale. Il progetto giaceva nei cassetti da molti anni ed è stato rimodulato a seguito di tavoli tecnici fra la Regione, il Comune e l'Ater di Frosinone.

In un primo momento l'importo era di 271 mila euro che ad oggi sono diventati 429.000. Una notizia accolta con entusiasmo dai residenti che da anni lamentavano il degrado di tutta la zona.

GLI INTERVENTI

Gli interventi riguardano il fabbricato numero 2 e prevedono la realizzazione del cappotto termico e la rigenerazione di tutte le aree verdi pertinenti. Si aggiungono i lavori per migliorare la regimentazione delle acque piovane, l'efficientamento della pubblica illuminazione, la bitumazione di via Vado Cavallo e di via Pontrinio e la realizzazione di un parco giochi per bambini con aiuole e spazi verdi. «In particolare - ha spiegato il primo cittadino - si provvederà a creare nuove aiuole, a bonificare tutto il quartiere da erbacce e piante incolte, realizzeremo nuovi cigli stradali installando arredi urbani. Verranno messe griglie nuove, tubi e pozzetti per far defluire le acque, cosa che ad oggi purtroppo non avviene a causa di tubazioni vecchie. Siamo veramente molto soddisfatti di questo progetto per il quale ringrazio l'ingegner Conte per il lavoro svolto in tempi molto celeri».

PONTRIX

C'è da ricordare che è in fase di partenza anche un altro progetto, Pontrix, in questo caso finanziato attraverso il Pnrr, che riguarda lo stesso quartiere. È auspicabile, quindi, che attraverso queste due opere a tutta l'area in cui vivono centinaia di famiglie venga restituito decoro. Il consigliere regionale Marcelli ha ringraziato il Comune di Sora per la collaborazione ricordando come dagli anni 90, quando il quartiere ha visto la luce, ad oggi non sia stata mai effettuata manutenzione o interventi particolari e sottolineando come sia «tutto possibile quando le cose si fanno con passione».

A breve dovrebbe essere espletata la gara, quindi si auspica che nei prossimi mesi le ruspe entrino in azione. Il sindaco Luca Di Stefano, al termine della conferenza, ha ricordato i prossimi due importanti appuntamenti pubblici: la conferenza del 14 gennaio presso il motel Valentino in cui si farà il bilancio di un anno di attività parlando dei progetti avviati e di quelli in cantiere e, lo stesso giorno ma nel pomeriggio a partire dalle 15.30, l'incontro in via Scocciaformiche per illustrare l'imminente intervento di realizzazione della pubblica illuminazione e della riqualificazione dell'area.

LAVORI

Aggiudicati anche i lavori di manutenzione straordinaria - urbanizzazione primaria di alcune strade comprese tra il centro urbano e l'immediata periferia. L'importo complessivo del progetto è di 104mila euro. Se ne occuperà una ditta di Anagni che ha presentato un ribasso di poco superiore al due per cento per interventi che costeranno circa 75mila euro. Risorse che verranno investite su via Pagnanelli, via Case Magnone (traversa di via Madonna della Quercia - Sottoferrovia) e via Scignatti. «La parte burocratica - spiega l'assessore alle Manutenzioni Francesco De Gasperis - è stata completata con l'affidamento degli interventi che dovrebbero partire in tempi brevi».