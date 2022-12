Mercoledì 28 Dicembre 2022, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09:43



Rubato il salvadanaio per i poveri che si trovava nel presepe della basilica minore di San Domenico Abate a Sora. Ha dell'incredibile quanto è avvenuto alle prime ore dell'alba del giorno di Santo Stefano. Il responsabile della chiesa di San Domenico aveva appena provveduto all'apertura della basilica quando si è allontanato per le preghiere mattutine per alcuni minuti. A quel punto un malintenzionato, fintosi fedele della prima ora, è entrato all'interno della chiesa e si è diretto verso il presepe che è stato allestito per le festività natalizie nei pressi dell'altare maggiore portandosi via il maialino salvadanaio che veniva utilizzato per la raccolta delle offerte per il presepe, destinate alle famiglie bisognose della parrocchia. Quando il responsabile è tornato in chiesa si è accorto subito che c'era qualcosa che non andava. Il salvadanaio in ceramica era sparito: ha chiamato immediatamente l'abate di San Domenico attivando anche il 112. Il misfatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che mostrano chiaramente un uomo di media corporatura con indosso un giaccone marrone chiaro. Nonostante avesse agito con il volto travisato da una mascherina e con il cappuccio del giaccone sulla testa pare che sia stato già identificato. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini e sarebbero sulle sue tracce.

LA RABBIA

Rimane lo sgomento dell'intera comunità di San Domenico per l'increscioso fatto. In molti, nei giorni del Santo Natale avevano lasciato una offerta sapendo che sarebbe servita per aiutare tante famiglie in difficoltà che vivono nella zona. E proprio per questo quanto accaduto ha suscitato grande amarezza ma il cuore generoso della comunità si è rimesso subito in moto anche se l'auspicio è che il responsabile venga individuato e possa restituire il bottino. Purtroppo si tratta solo dell'ultimo di una serie di furti messi a segno negli ultimi tempi che stanno esasperando gli animi della popolazione. Forse anche per questo, è stata accolta con grande entusiasmo la notizia della imminente installazione di una ventina di telecamere che saranno installate dal Comune di Sora sui ponti e in determinate zone del centro. Il progetto è stato ultimato in questi giorni e sta partendo l'iter per l'affidamento. L'iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio grazie a risorse per 40mila euro assegnate al Comune dovrebbe essere completata entro la fine del mese di gennaio. Le telecamere verranno sistemate, in particolare, sui ponti che sovrastano il fiume Liri, ma soprattutto in alcuni tratti di Corso Volsci, Pianello, Piazza Alberto La Rocca e vicoli adiacenti, piazza Palestro. L'iniziativa è particolarmente apprezzata anche alla luce dei recenti atti di vandalismo nel centro storico, a danno degli allestimenti della strada dei presepi e di alcune attività commerciali. Una risposta puntuale alle esigenze rappresentate dai cittadini.