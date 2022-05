Sora, Infiorata: lavori al via la sera del 18 giugno

Domenica 19 giugno la città di Sora tornerà a vivere una delle tradizioni più sentite: l’Infiorata del Corpus Domini.

Giovedì 12 maggio, alle 20, presso la sala consiliare del Comune, si svolgerà una riunione operativa aperta alle associazioni, ai comitati, alle istituzioni scolastiche e ai cittadini che vorranno partecipare attivamente all’edizione 2022.

I lavori per l’allestimento dei quadri dell’Infiorata prenderanno il via nella serata di sabato 18 giugno. Domenica 19 giugno sarà possibile ammirare la realizzazione artistica in tutto il suo splendore. E' quanto comunicano dal Comune della città fluviale.