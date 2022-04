Mercoledì 27 Aprile 2022, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 13:04



Il Comune di Arpino torna ad assumere. La giunta del sindaco Renato Rea, infatti, adempiendo alla normativa, ha elaborato e approvato il piano del personale 2021-2023 che prevede un nuovo assetto organizzativo.



Il Comune, come è noto, è in regime dissesto finanziario ma grazie alla politica virtuosa portata avanti del governo Rea, soprattutto in termini di contenimento della spesa del personale e di riduzioni delle spese correnti, ha maturato una capacità assunzionale che ora si tramuterà in migliori servizi. Dagli atti risulta che il Comune registra una carenza di personale particolarmente rilevante, ulteriormente aggravata nel quadriennio 2018-2021 nel corso del quale si sono registrate dodici cessazioni di servizio soprattutto a seguito del cosiddetto “quota 100”. Il Comune, inoltre, ha necessità di potenziare i servizi del demanio e del patrimonio prevedendo innanzitutto un incremento orario dal 66,67% all’83,33% per il personale operaio che, assolvendo molteplici funzioni quali servizi cimiteriali, spazzamento strade, manutenzione di parchi e giardini, consentirà significative economie di spesa per l’ente.

I responsabili dei servizi hanno segnalato, come prevede la legge, gravi carenze di organico che, ove non colmate, non consentiranno di salvaguardare l’efficienza degli uffici, soprattutto per l’ufficio tecnico comunale, carente di adeguate professionalità (geometri, architetti, ingegneri), e negli uffici demografici e dei vigili urbani. Così, preso atto della necessità di definire il piano del fabbisogno di personale, la Giunta del sindaco Rea qualche giorno fa ha previsto un piano assunzionale per il periodo 2021-2023. Se per l’anno 2021 non si sono registrate assunzioni, diversamente quest’anno l’ente prevede di assumere un istruttore tecnico direttivo (un ingegnere o un architetto) categoria D full-time, a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico, mobilità volontaria o scorrimento di graduatorie di altri enti, previo esperimento di procedura di mobilità volontaria obbligatoria.

Il Comune assumerà anche un geometra, categoria C, con contratto part-time 66,33%, tramite concorso pubblico, modalità volontaria o da scorrimento da altre graduatorie di altri enti, previo esperimento di procedura di mobilità volontaria obbligatoria. Inoltre dal prossimo primo luglio verranno incrementate le ore a tre istruttori amministrativi attualmente part-time, così come aumenteranno le ore di lavoro per il messo comunale e per le sette unità part-time di categoria A. Tutti dovrebbero passare, entro il 2023, da 24 a 30 ore settimanali. I due Lsu in forza al Comune verranno stabilizzati una volta che il ministero delle Politiche sociali e la Regione Lazio concederanno il finanziamento.