Domenica 12 Dicembre 2021, 09:35

Il primo sabato di shopping natalizio a Isola del Liri è segnato dall’ennesima protesta da parte dei commercianti del centro. «Ancora una volta, nonostante le richieste più volte avanzate – hanno spiegato - il Corso di Isola è chiuso di sabato mattina. Totale il disinteresse da parte degli organi competenti che dimenticano che oggi (ieri per chi legge) è il primo giorno di shopping natalizio e la chiusura del Corso penalizza i commercianti già piegati dalle scelte politiche».

Il Comune ha emesso una apposita ordinanza con la quale ha istituito la Ztl (zona a traffico limitato) il sabato dalle 20,30 fino alle ore 2,30. L’ordinanza 138 è stata pubblicata giovedì per le serate di ieri e quella di sabato prossimo. Corso Roma però è stato chiuso dalla mattina. Così gli esercenti ieri sono tornati a farsi sentire ricordando d’aver sollevato la questione relativa “al sabato” già da tempo.



IL COMITATO

Il Comitato già nel 2019 chiedeva la “collaborazione” del Comune soprattutto perché le strade che compongono l’anello del centro cittadino, ovvero Corso Roma, via Verdi, via Napoli e via Po’, sono d’importanza vitale per il commercio e, spiegavano gli stessi commercianti, «la loro chiusura comporta una perdita del 70 per cento dell’incasso quotidiano». «Se la chiusura avviene nella giornata di sabato – spiegavano ancora -, giornata fondamentale per lo shopping, la perdita è incalcolabile poiché veicola i potenziali clienti verso alternative più raggiungibili e con meno problematiche relative alla pedonabilità ed al parcheggio». «La situazione dei commercianti di Isola del Liri – scriveva il Comitato dei commercianti ancora nel 2019 – vive un malessere in quanto vede costanti cali di vendite, pertanto chiediamo all’Amministrazione la massima collaborazione al fine di fermare l’emorragia di chiusure di attività che negli ultimi anni è frequente». Le dimissioni in massa del direttivo della Consulta del commercio dice tutto sulle convergenze parallele sulle quali si sta viaggiando.



IL COMUNE

Il Comune, dal canto suo, per sostenere le attività isolane di recente ha riproposto l’iniziativa “A Natale scegli Isola” con cui viene incoraggiato e sostenuto lo shopping natalizio, presso gli esercizi commerciali cittadini. «Si tratta – hanno spiegato dall’Ente di via San Giuseppe - di un intervento concreto a sostegno dell’economia cittadina, e in particolare del settore commercio, messo a dura prova da quasi due anni di emergenza Covid». In sintesi, ogni acquisto per almeno 20 euro effettuato presso un esercizio commerciale di Isola del Liri darà diritto per il consumatore ad ottenere un voucher digitale di 10 euro per ulteriori acquisti a carattere completamente gratuito effettuato in un esercizio commerciale diverso da quello in cui lo ha ricevuto. Gli operatori commerciali dovranno aderire entro il prossimo 15 dicembre.

Ir. Mi.