Mercoledì 28 Luglio 2021, 07:18

È Luca Cavallo il nuovo allenatore del Sora. Il quarantottenne ex giocatore, tra le altre, di Genoa, Perugia, Monza, Ternana, Siena, Cagliari, Pescara e Spal, sostituisce il dimissionario Alessio Ciardi, che aveva lasciato i bianconeri dopo due stagioni spezzate dal Covid, ma contraddistinte da ottimi risultati. Un nome prestigioso, scelto dall’avvocato Giovanni Palma, presidente del Sora, per cercare di coronare il sogno Serie D, in attesa di sapere qualcosa sulla domanda di ripescaggio.

Cavallo vanta un curriculum da calciatore professionista con 394 presenze e 8 reti tra Serie A, B e C negli anni novanta e primi duemila. Per lui esordio a 19 anni in A nel campionato 1992-93 nel Genoa allenato da Claudio Maselli, con compagni di squadra del calibro di Tacconi, Collovati, Panucci, Fortunato, Torrente, Ruotolo, Branco e Skuhravy. Centrocampista potente e dinamico, giocò in A anche nel campionato successivo sotto la guida del professor Franco Scoglio, per poi intraprendere una carriera più che decennale in Serie B, tornando anche a Genova, sua città di riferimento, essendo lui ligure di Rossiglione. Come allenatore, invece, non vanta una grossa esperienza, avendo allenato, dopo le giovanili dell’Entella, nell’Eccellenza ligure nal Rivasamba e poi in Grecia nel Paniliakos. Alla carriera da tecnico (è in possesso della qualifica Uefa A) ha affiancato anche quella da dirigente quale responsabile a livello nazionale dell’Udinese Academy. Nella scorsa stagione sfortunata esperienza nell’Eccellenza siciliana, interrotta dal Covid, alla Pro Favara. Ad affiancare il neo tecnico bianconero il vice-allenatore Cassio Medeiros, di origine brasiliana, che lo segue dopo le esperienze comuni alla Pro Favara e nell'Udinese Academy, oltre al confermato preparatore atletico e sorano doc Carlo Capobianco, mentre il ruolo di preparatore dei portieri sarà ricoperto dal ritorno di Vittorio Mollo, già in bianconero in serie D nelle stagioni 2013-14 e 2014-15 e con importanti esperienze in piazze come Latina, Fondi e Cassino.

Mister Cavallo troverà a disposizione per la preparazione precampionato, che dovrebbe iniziare il 9 agosto allo stadio Claudio Tomei di Sora, i riconfermati difensori Ranellucci, Iannuzzi e Marotta e i centrocampisti Camara, Gori e De Fato a cui si aggiungono i nuovi arrivi Criscuolo (centrocampista), Iozzi (difensore) e Casillo (portiere classe 2002, ex Real Aversa in Serie D). Nei prossimi giorni la società, che ha vacante il ruolo di direttore sportivo dopo le dimissioni anche di Andrea Angelucci, di concerto con il nuovo allenatore, proseguirà nella campagna di rafforzamento.

Be. Cob.