Frosinone, consegnati i lavori di messa in sicurezza della strada Settefrati-Canneto

Prosegue l’operazione ‘Viabilità Sicura’ messa in campo dalla Provincia di Frosinone sulle strade del territorio.

«Sono stati consegnati ieri, infatti, i lavori di messa in sicurezza e convogliamento delle acque per la strada provinciale 103 Settefrati-Canneto, dal km. 1+050 al km.1.200 e dal km. 3+980 al km. 4+080». A comunicarlo è l'ente di piazza Gramsci.

«Si tratta di interventi che risolvono un problema relativo alle condizioni dell’arteria che, in presenza di piogge, registra un pericoloso quantitativo di acqua piovana che, nella difficoltà di essere convogliata nelle cunette laterali di scolo, si riversa direttamente sulla sede stradale, creando non pochi disagi alle auto e ai mezzi in transito. Oltre alla pulizia dei luoghi oggetto dei lavori con mezzi meccanici, la Provincia provvederà a installare gabbionate, ripulire fossetti e attraversamenti e potare gli alberi presenti in banchina».