Il Bari sbanca Pisa al 90' e riapre i giochi promozione. Per il Frosinone sarà vietato sbagliare

Il Bari sbanca Pisa al 90' per 2-1, sale a quota 60 e riduce a otto i punti di distacco dal Frosinone capolista in Serie B. Un risultato che permette ai biancorossi pugliesi, terzi, di rifarsi sotto in classifica, arrivando a -6 dal Genoa, secondo e immediatamente alle spalle dei canarini.

Una situazione, dunque, che in qualche modo tiene i giochi totalmente aperti in chiave promozione in A. Tutto questo quando mancano quattro turni alla fine del campionato cadetto e con il Frosinone che, ironia della sorte, dopo aver dominato il torneo sin dalla prime battute, ha davanti a sé un cammino insidioso, sulla carta meno agevole di quello del Bari e ugualmente complicato a quello che aspetta il Genoa.

Ora per i giallazzurri è vietato sbagliare. Già dalla sfida casalinga con la Reggina, ottava con 46 punti e in piena lotta playoff, in programma in notturna (20.30) lunedì primo maggio. Soltanto in caso di successo sui calabresi e di sconfitta o pareggio del Bari in casa con il Cittadella (gara che si giocherà al San Nicola lunedì alle 15), i Leoni volerebbero direttamente in A. Altrimenti per i verdetti bisognerebbe ancora attendere: sarebbe eventualmente tutto rimandato al turno successivo, sabato 6 maggio, quando gli uomini di mister Grosso scenderanno all'Arena Garibaldi per affrontare il Pisa, settimo a braccetto con la Reggina. Il Bari, invece, sarà impegnato a Modena, al momento nono con 44 punti e, quindi, pienamente in corsa per un posto playoff.

In questa parte finale di stagione, inoltre, resta aperto il duello per il primato, ossia per il titolo di campione della cadetteria: al momento a contenderselo sono il Frosinone, 68 punti, e il Genoa, 66. Ma attenzione al Bari.