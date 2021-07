Domenica 11 Luglio 2021, 09:15

Mattinata importante per lo Schioppo, l’area naturale che sorge sulle sponde del fiume Cosa, in via Mola Nuova, nei pressi di De Matthaies, a Frosinone. I volontari del “Coordinamento Schioppo Bene Comune”, infatti, hanno organizzato per questa mattina diverse iniziative tra arte, musica, teatro, intrattenimento e sport, in grado di far vivere ai cittadini esperienze immersi nella splendida cornice naturale. Dalle ore 8 e 50, infatti, ci sarà una pedalata collettiva, in cui i partecipanti, partendo dalla Fontana Bussi, dopo un giro che passerà per viale Roma, De Matthaeis e in via Aldo Moro, torneranno poi alla cascata dello Schioppo. Alle 9, poi, i cittadini potranno prendere parte all’iniziativa “Dimensione parallela”, un percorso a piedi lungo le sponde del Cosa. Alle 9 e 30, invece, ci sarà una lezione di yoga, curata dal centro Shantiveda. Alle ore 10 e 30 Davide Fischanger leggerà fiabe per bambini. Un’ora dopo, invece, l’artista Milena Frantellizzi reciterà alcuni monologhi.

Nel corso della mattinata, poi, ci saranno anche momenti di giocoleria messi in scena da Elia Bartoli. Oltre tutte queste iniziative, nel suggestivo scenario dello Schioppo sarà anche organizzata una mostra d’arte curata dal Centro Inter Arte Pubblica e Popolare. «Oggi sarà una giornata speciale – commentano dal Coordinamento Schioppo Bene Comune- organizzata in collaborazione con diversi artisti, sportivi e sponsor che sostengono fortemente il nostro operato, dopo diversi mesi di sistemazione, pulizia e coordinamento necessari per rendere fruibile ed accessibile l’area dello Schioppo».

I volontari, infatti, da anni si prendono cura dell’oasi verde di via Mola Nuova: «Finalmente possiamo organizzare giornate in condivisione con la cittadinanza, grazie anche alla disponibilità dei proprietari che supportano le nostre iniziative ed attività. L'obiettivo di rendere accessibile e fruibile l'area è stato raggiunto da tempo e necessita di continua dedizione, premiata unicamente dalla soddisfazione di vedere l'area frequentata liberamente da numerose persone». I membri del Coordinamento, dunque, raccontano: «In questi mesi abbiamo ricevuto tanto supporto dai cittadini, abbiamo accolto allo Schioppo moltissime persone ed accompagnato numerosi bambini felici di trascorre del tempo immersi nella natura».

All'inizio dello scorso giugno, poi, il Coordinamento ha anche inviato ufficialmente la richiesta alla Regione Lazio per l’istituzione dello lo Schioppo come Monumento Naturale. Ed infatti, dal Coordinamento ribadiscono: «Nei prossimi mesi continueremo con i nostri obiettivi, sempre più consapevoli che questo luogo debba necessariamente diventare un Monumento Naturale, per le caratteristiche di pregio ambientale, la bellezza e le potenzialità che offre giorno dopo giorno». L’appuntamento, quindi, è per questa mattina in cui i cittadini potranno godersi l’area verde e gli eventi organizzati, vissuti all'ombra dello Schioppo.

Mat. Fer.