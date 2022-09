Frosinone, sicurezza e decoro allo Scalo: vertice tra amministratori

Sicurezza, pulizia, decoro e stato dell’arte dei procedimenti in corso nel quartiere Scalo di Frosinone: si è parlato di questo nella riunione convocata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, su indicazione del consigliere delegato Anselmo Pizzutelli, alla presenza degli assessori Adriano Piacentini, Maria Rosaria Rotondi e Angelo Retrosi, con i dirigenti comunali Marlen Frezza (ambiente) e Benito Caringi (servizi tecnici), il funzionario Luca Faticanti, il responsabile delle manutenzioni Salvatore Cirillo, il comandante della Polizia locale Donato Mauro e il vicecomandante Giancarlo Tofani. E' quanto è stato reso noto, in un comunicato, dal Comune del capoluogo.

«Tutto il territorio urbano ed extraurbano della città è oggetto di verifica puntuale da parte degli assessorati comunali, chiamati a dare risposte in merito a decoro, pulizia, sicurezza, manutenzione, elementi che giudico fondamentali nell’accrescere gli standard qualitativi della città - ha dichiarato Mastrangeli -. Il popoloso quartiere dello Scalo, in particolare, è tra le zone su cui si concentra maggiormente l’attenzione da parte di tutta la nostra amministrazione, visti anche i diversi interventi programmati su infrastrutture e servizi pensati per rispondere alle esigenze di un bacino ampio, non solo comunale o provinciale. Gli incontri con gli uffici comunali sul quartiere Scalo proseguiranno con puntuale periodicità - ha concluso il sindaco - allo scopo di monitorare la tempistica e la realizzazione di tutte le opere programmate e di quelle in fase di completamento» .