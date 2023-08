Asl Frosinone, Aliquò ai saluti: nominato direttore dello Spallanzani. In arrivo un nuovo manager

E' rimasto alla guida dell'Asl di Frosinone poco più di un anno e ora è pronto per ricoprire un altro prestigioso incarico, quello di direttore generale dello Spallanzani di Roma. Angelo Aliquò, 55 anni, lascia la guida dell'azienda sanitaria locale della Ciociaria per sedersi ai vertici dell'Istituto nazionale per le malattie infettive della Capitale.

Un passaggio previsto dal decreto firmato, poco fa, dal governatore del Lazio, Francesco Rocca.

Per il sostituto nell'ufficio di comando del capoluogo è già partito il totonomi: stando a indiscrezioni, in pole position ci sarebbe una donna, una siciliana originaria di Catania, Sabrina Pulvirenti, già direttore generale dell'Asl di Matera. La nomina dovrebbe avvenire a stretto giro, prima di Ferragosto.

Al momento l'unica certezza è il nuovo ruolo affidato ad Aliquò, anche lui della terra dell'isola di Trinacria, di Palermo. Era arrivato a Frosinone nel maggio dello scorso anno, designato dall'ex presidente della Regione Zingaretti: è stato il quindicesimo manager dell'Asl ciociara in 22 anni.

In precedenza al timone dell’azienda sanitaria di Ragusa, prima come commissario e poi come direttore generale, e con un trascorso da sindaco di Gratteri, comune della città metropolitana di Palermo, Aliquò era subentrato in via Fabi a Pierpaola D’Alessandro. Quest'ultima, insediatasi nel 2020, aveva lasciato l'incarico in Ciociaria nella primavera 2022, dopo il pieno dell'emergenza Covid e dopo circa un anno e mezzo di mandato per diventare vice direttore generale vicario del Comune di Roma.

L'incarico di manager di un’azienda sanitaria, secondo le disposizioni del 2020, non dovrebbe essere inferiore ai tre anni e superiore ai cinque, ma a Frosinone dal settembre 2019 a oggi se ne sono avvicendati tre: Lorusso, D'Alessandro (novembre 2020) e Aliquò (maggio 2022). A giorni arriverà il prossimo, il 16esimo manager in 23 anni.