Martedì 18 Aprile 2023, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Nuovo ospedale privato a Frosinone al posto dell’ex Interporto in località Selva De Muli: ora si accelera. Dopo la presentazione del progetto lo scorso dicembre da parte del gruppo imprenditoriale che fa capo ad Alessandro Casinelli, il Consorzio Industriale è pronto a rilasciare l’autorizzazione per l’assegnazione dell’area. A confermarlo è lo stesso presidente del Consorzio, Francesco De Angelis: «Venerdì concederemo l’assegnazione dell’area dopo aver acquisito tutti i pareri necessari. È l’unico compito del Consorzio in questo ambito».

Infatti le necessarie autorizzazioni sanitarie previste dalla legge 4 del 2003 per aprire attività di questo tipologia sono a carico esclusivo della Regione Lazio ed in questo caso l’iter si è quasi concluso.

Per quanto concerne il Comune di Frosinone la competenza è solo di tipo edilizio. In pratica se in quell’area sono previste altre infrastrutture o manufatti è l’ufficio urbanistica a doversene occupare. In riferimento agli aspetti urbanistici l’attuale ubicazione già ricade nella cosiddetta perimetrazione destinata a servizi (zona F) pertanto non sono necessarie, così come confermano dal Consorzio Industriale stesso, varianti urbanistiche. Ciò dovrebbe mettere al riparo sia gli investitori sia gli industriali presenti in zona da eventuali difficoltà sulle distanze da rispettare tra zona a servizi e siti industriali già presenti.

L’OPERAZIONE

Intanto emergono altri particolari sull’operazione che consentirebbe di realizzare un mini ospedale privato e convenzionato al posto dell’Interporto, il cui terreno è stato acquistato all’asta. Si tratterebbe di una struttura sanitaria che andrebbe ad inglobare diverse cliniche private già presenti sul territorio con l’obiettivo di realizzare un polo più grande con diverse specializzazioni e branche mediche, sino alla realizzazione di un pronto soccorso che però verrebbe creato solo in un secondo momento. Altro aspetto che sta emergendo in queste ore è che circa 100 posti letto sarebbero convenzionati con il sistema sanitario regionale. Come funziona già in altre province, i posti potrebbero anche essere a disposizione dello “Spaziani”, ad esempio, per il trattamento “post acuzie” ovvero di pazienti che hanno bisogno di essere ancora monitorati ma non più di un posto letto per acuti.

NUOVA STRADA

Non mancano novità anche sotto il profilo strettamente infrastrutturale. Il comune di Frosinone sta portando avanti il discorso di realizzare il ponte sulla ferrovia che serve il mini interporto privato di Toti Trans che consentirebbe dalla rotatoria di Selva dei Muli di arrivare sullo stradone che conduce direttamente al casello autostradale di Ferentino e alla superstrada per Sora. Un’altra infrastruttura, questa volta a carico dei privati, sarebbe la costituzione di un’ulteriore strada di collegamento diretta tra l’attuale ospedale Spaziani e la struttura privata.

Su questa maxi operazione sanitaria che consentirebbe al capoluogo di dotarsi di una nuova struttura ospedaliera che andrebbe ad affiancarsi al servizio pubblico il presidente del Consorzio aggiunge: «Si tratta di un investimento privato – dichiara - che andrebbe ad avere un significativo risvolto per incrementare il servizio sanitario nel capoluogo e nella provincia. Non possiamo quindi che essere favorevoli ad un’iniziativa del genere anche se le competenze autorizzative del Consorzio riguardano solo l’assegnazione delle aree».

SÌ BIPARTISAN

Ma per una volta questo investimento sembra mettere d’accordo tutte le parti politiche sia di centro sinistra che di centro destra. Al Comune di Frosinone non è ancora pervenuta alcuna richiesta ma l’attuale amministrazione Mastrangeli non sembra disprezzare l’idea. La prossima settimana gli imprenditori, una volta ottenuto l’ok dal Consorzio si concentreranno nell’ultimazione dell’iter autorizzativo dal punto di vista sanitario. E presto, come sussurrato dallo stesso Casinelli, avverrà la presentazione ufficiale del progetto con i dettagli e i primi rendering.