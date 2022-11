Platani tagliati, il sindaco di San Donato dopo le proteste: «Dall'opposizione solo strumentalizzazione. L'iter è durato 16 mesi»

Abbattimento dei platani secolari in piazza Matteotti a San Donato Val di Comino: dopo le proteste e le polemiche divampate sui social, il sindaco Enrico Pittiglio controbatte, anche con un post.

Il primo cittadino non vuol sentire parlare di decisione presa dall’oggi al domani e attacca l’opposizione consiliare, che ha contestato la scelta del Comune di tagliare gli alberi. I tre consiglieri di minoranza, andati sul cantiere, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

Ora è arrivata la replica di Pittiglio: «Non capisco chi, ogni tanto, si sveglia dal letargo e prova in maniera goffa la strumentalizzazione politica quando il proprio ruolo dovrebbe essere quello dell’amministratore. Quei lavori e quei progetti hanno avuto un iter amministrativo e nessun consigliere comunale ha votato contro. L’opposizione, in aula, si è astenuta - aggiunge - e ora non accetto che voglia far credere ai cittadini di portare avanti battaglie poiché in tutto questo tempo nessuno, da quei banchi, ha chiesto informazioni né ha votato contro né presentato richiesta di accesso agli atti. Non solo: da questa storia la sensazione è che nessuno dell’opposizione abbia letto le carte sull’intervento e questo, se così fosse, sarebbe l’aspetto più incredibile».

In sostanza, per Pittiglio gli atti erano pubblici da tempo: «L’iter è durato 16 mesi, come si fa a dire che non lo si conosceva? A giugno scorso c’è stato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che contemplava l’abbattimento degli alberi, e a luglio l’approvazione del progetto esecutivo». Il sindaco, poi, continua: «In questi ultimi anni alcuni alberi di quella piazza sono stati abbattuti perché pericolosi: alcuni rami, infatti, erano finiti sulle auto in sosta. Gli ultimi quattro platani tagliati all’interno erano cavi, marci. Nonostante tutto è stata una scelta sofferta. Nel progetto di riqualificazione è prevista anche la piantumazione di nuovi alberi: restituiremo alla piazza la dignità e il decoro che merita».