Rifiuti, convegno a San Vittore: consegnato al consigliere D'Amato un documento con proposte per la Regione

Si è tenuto a San Vittore del Lazio un convegno, organizzato da Azione, per discutere di rifiuti, “visti come criticità o come risorsa”. Sono intervenuti Eugenio Iannetta, consigliere comunale di San Vittore, Alessia Santoro, componente del Consiglio direttivo di Egato Frosinone, e Francesco Capone, referente di Azione per il Lazio in materia di ambiente e rifiuti.

I lavori sono stati conclusi da Alessio D’amato, consigliere regionale di Azione, che «ha dato la disponibilità ad intervenire sul piano legislativo a sostegno delle richieste presentate dal territorio su questo tema», si legge in una nota.

Nell'incontro, tra l'altro, «si è discusso dell’importanza, per la provincia, degli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati e indifferenziati» e della funzione dell'Egato «nella politica di risparmio e di contenimento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento».

Si è parlato anche «della necessità di rivedere alcuni aspetti della politica di gestione dei rifiuti a livello regionale» si aggiunge nella nota.

Al termine è stato consegnato un documento a D'Amato «contenente suggerimenti e spunti di riflessione da proporre al Consiglio regionale del Lazio per promuovere migliorie e semplificazioni alle modalità di riscossione dei benefit ambientali da parte dei Comuni creditori, accordi interregionali per la realizzazione e l’utilizzo degli impianti di trattamento, politiche di sostegno per le aziende che intendono investire sulla realizzazione di impianti di trattamento». Il documento include anche «il sollecito al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alla certificazione degli End Of Waste per promuovere politiche concrete di circolarità».