Regionali, Marcelli: «Lavoratori in cigs, massima attenzione»

“Teniamo alta l'attenzione sull'azienda Saxa Grestone di Roccasecca, i cui lavoratori da circa cinque anni sono sottoposti al regime di cassa integrazione guadagni straordinaria”. Così in una nota Loreto Marcelli, capogruppo del M5S alla Regione e candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Pisana.

Marcelli aggiunge: “Ho incontrato i lavoratori dell'azienda per conoscere le criticità e mi sono subito interfacciato con l'assessore al Lavoro Claudio Di Berardino per poter intervenire al più presto e per ottenere il rientro di tutti i lavoratori, come stabilito da accordi ministeriali. Sono stato informato - prosegue - che la Regione ha incontrato i sindacati e la proprietà, la quale ha richiesto di attingere a nuovi fondi, in aggiunta ai finanziamenti già stanziati in passato. Dal canto mio - conclude Marcelli - continuerò a vigilare per sostenere tutti i lavoratori coinvolti".