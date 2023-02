Regionali, Vacana: «Il futuro della Ciociaria è l'interporto»

Luigi Vacana, candidato al Consiglio regionale con la lista Verdi-Sinistra Europa Verde-Possibile con D'Amato presidente, per il rilancio della Ciociaria punta su un'infrastruttura in particolare: “Il futuro della provincia di Frosinone è l'interporto. Il capoluogo ciociaro strategico per un'area di interscambio merci gomma-ferrovia"

“Svilupparsi sul settore della logistica e dell'intermodalità. Questo è il futuro della nostra provincia - spiega Vacana in una nota -. Rilanciare la strategicità della provincia attraverso la realizzazione dell'interporto. Di recente l'attenzione è stata focalizzata unicamente sulla questione aeroporto, abbandonando quello che era un altro progetto molto importante. Frosinone riparta dall'interporto. La strategica posizione del capoluogo ciociaro vicino all'A1 Roma-Napoli e al contempo la stazione ferroviaria devono rappresentare punti nevralgici per la viabilità e trasporto merci. Un progetto, quello dell'interporto, che dovrebbe essere ripreso e rivalutato nuovamente”. Poi Vacana conclude: “Concentrare i traffici intermodali attraverso la realizzazione di un apposito hub logistico intermodale rappresenterebbe un volano per l'economia della nostra provincia”