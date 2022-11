Mercoledì 23 Novembre 2022, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:48



Percepiva indebitamente la pensione di invalidità al 100% e l'accompagno da oltre 15 anni, ma in realtà secondo le accuse non aveva problemi di deambulazione e poteva muoversi tranquillamente. Un uomo di 50 anni di Ferentino è finito sotto processo e dovrà comparire nei prossimi giorni davanti ai giudici del Tribunale di Frosinone. È accusato di truffa ai danni dello Stato. A processo per favoreggiamento anche la moglie di 44 anni.

Secondo le accuse l'uomo affetto da sclerosi multipla diagnosticatagli diversi anni fa, avrebbe simulato più volte con la complicità della moglie, patologie motorie più gravi di quelle effettivamente sofferte (anche manifestando falsamente la necessità dell'impiego di una carrozzina per gli spostamenti e dell'uso di catetere) traendo sistematicamente in inganno i funzionari Inps. Questi ultimi erano preposti alla periodica verifica per la riconferma dei benefici economici connessi al suo apparente stato di disabilità. L'uomo, secondo le accuse, con questa condotta avviata 18 anni fa si sarebbe procurato l'ingiusto profitto rappresentato dalla percezione mensile, a partire dal mese di giugno 2004 dell'indennità di accompagnamento (connessa alla condizione di invalido con totale e permanente inagibilità lavorativa al 100% per la quale percepisce la relativa indennità) per quasi 100.000 euro di danni all'erario. L'uomo ha usufruito anche di sgravi fiscali della imposta provinciale di trascrizione (IPT) dei suoi veicoli in quanto soggetto con particolare disabilità (spetta ai soggetti ciechi assoluti e/o privi di deambulazione) per complessivi 1000 euro.

A scoprire la truffa sono stati nel 2019 i carabinieri di Ferentino. Lo notavano spesso alla guida della sua auto. Risultava paraplegico ed invece secondo le accuse aveva la patente per normodotati. Dopo averlo notato alla guida dell'auto, i carabinieri di Ferentino hanno iniziato ad indagare sulla sua posizione. Durante una visita di controllo all'Inps di Frosinone lo hanno seguito e filmato che l'uomo camminava regolarmente prima di entrare nell'Istituto di Previdenza e che non aveva assolutamente bisogno di carrozzina. I controlli dei militari, stando alle accuse, lo avrebbero sorpreso mentre usava un martello pneumatico. È stato denunciato a fine 2019 insieme alla moglie. Nei prossimi giorni partirà il processo.