Martedì 15 Novembre 2022, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 10:27

Tentato furto alla filiale di Strangolagalli della Bper (Banca popolare Emilia-Romagna) in via Madonna Di Loreto. I malviventi hanno forzato due porte ma sono stati messi in fuga dall’allarme collegato alla centrale operativa senza riuscire a portar via nulla. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sora che stanno anche esaminando le riprese video.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto la banda, formata da almeno quattro o cinque persone con il volto coperto da passamontagna, è entrata in azione fra le tre e mezzo e le quattro di questa mattina, quando in paese non circola anima viva. Hanno forzato la porta esterna e poi quella intermedia munita di maniglione antipanico, riuscendo a raggiungere l’interno dell’istituto di credito ma, nel frattempo, si era già attivato il sistema di allarme collegato con una centrale operativa di sicurezza.

Il poco tempo a loro disposizione prima dell’intervento delle forze dell’ordine non avrebbe permesso di portare via nulla, tantomeno di accedere alle casseforti.

Sul luogo del tentato furto sono intervenuti immediatamente i militari dell’Arma della Compagnia di Sora, tornati anche questa mattina per ulteriori accertamenti e per l’acquisizione delle registrazioni video del circuito interno di sorveglianza che ora stanno esaminando alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei malviventi. Stando a una prima ricostruzione la banda sarebbe fuggita a bordo di un’automobile Peugeot. Per tutta la mattinata l’istituto di credito, che si trova a poche centinaia di metri dalla piazza principale del paese e dal Municipio, è rimasto chiuso al pubblico con un nastro bianco e rosso apposto sulla porta di ingresso, per permettere ai carabinieri di svolgere altre indagini.