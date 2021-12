Domenica 19 Dicembre 2021, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Piccoli capannelli, telefonate e messaggi sui cellulari quasi a ripetizione, incrocio di sguardi e anche lunghe file per entrare nei seggi. È iniziata così la lunga e intensa giornata del voto per le elezioni provinciali. Sindaci, assessori e consiglieri dei 91 Comuni della Ciociaria, a turno, hanno varcato la soglia di palazzo Iacobucci, nel capoluogo, per esprimere la propria preferenza. Oggi si conoscerà il verdetto, quindi la nuova geografia politica del rinnovato Consiglio di piazza Gramsci. A guidarlo, per un altro anno, sarà il presidente Pompeo (Pd). Anche lui attende di sapere con quale scacchiere dovrà confrontarsi e governare.

LA GIORNATA

C’erano tutti o quasi, amministratori di centrodestra e di centrosinistra, ma anche quelli indipendenti, cioè senza tessera. I primi sono arrivati già alle 8, cioè subito dopo l’apertura delle sezioni elettorali: una al piano terra per i 52 centri fino a tremila abitanti e l’altra due rampe di scale più su, nel salone dei convegni, per gli altri 39, cioè quelli più grandi. Sorrisi, saluti con il contatto dei pugni, qualche pacca sulla spalla tra gli amministratori. C’era chi non si vedeva da tempo e chi neanche si conosceva, dopo le ultime Comunali. È stata un’occasione per farlo. Dai paesi più lontani dal capoluogo in alcuni casi gli amministratori sono arrivati in gruppo, per fare un solo viaggio. Pochi i big di partito che si sono affacciati; altri, probabilmente, hanno preferito seguire l’andamento a distanza in attesa del responso. Non per il Covid, però.

Il virus, che anche in Ciociaria ha ripreso la sua corsa, è quello che ha imposto i controlli per il rispetto delle misure di sicurezza: uso della mascherina per accedere nel palazzo e distanziamento. Fuori, all’aria aperta, qualcuno ne ha approfittato per respirare un po’. Come scaglionato è stato l’ingresso nelle cabine elettorali: uno alla volta e così avanti fino alle 20, quando la tornata è stata dichiarata chiusa e si sono tirate le somme dell’affluenza. È stata alta come due anni fa: già alle 15 era del 62,6%, alle 18 era salita all’82,4, mentre alla fine è stata del 92,94%. A caratterizzare la giornata sono state anche le previsioni e le sensazioni dei protagonisti.

OBIETTIVI E PRONOSTICI

I quattro partiti in corsa, FdI, FI, Lega e Pd, e le due civiche, “Frosinone in Comune” del vicepresidente uscente Vacana e il “Polo” di Gianfranco Pizzutelli, hanno ambizioni e obiettivi diversi. I dem, nonostante le due correnti predominanti, puntano a riconquistare i quattro seggi del 2019 e in tal caso sarebbero tutti volti nuovi rispetto agli uscenti; l’altra partita interessante si gioca nel centrodestra, con il derby serrato tra FdI e Lega e sullo sfondo la voglia di riscatto di FI. Potrebbe essere il risultato complessivo di questi tre partiti a determinare la nuova maggioranza nell’aula consiliare. Gli scranni da assegnare sono dodici e nella coalizione c’è ottimismo di ottenerne almeno sei: tre FdI, due Lega (che spera nel terzo) e uno FI, così viene pronosticato. Le civiche puntano al quorum per assicurarsi ciascuna un banco. Gli schieramenti, dunque, si misurano e scoprono di quanto sostegno godono nelle singole assemblee municipali.

SENZA SEGGIO SPECIALE

Ma non tutti hanno potuto rispondere alla chiamata a suffragio ristretto, riservata agli amministratori locali con il meccanismo dell’indice di ponderazione. Il “peso” del voto oscilla in base al numero degli abitanti del Comune di provenienza: dal valore massimo di 287 punti (è il caso di Frosinone e Cassino) a quello minimo di 30 fissato per i centri meno popolosi. A fermare alcuni dei 1.147 grandi elettori aventi diritto (alle urne sono andati in 1.066) è stata la pandemia: chi perché risultato positivo al virus chi perché in quarantena. Per questi casi una circolare ministeriale consente di costituire seggi speciali, ma la Provincia, stando a quanto comunicato, non ha previsto tale possibilità.

Oggi, dunque, arriverà il verdetto, che, come sempre, riserva conferme e sorprese.