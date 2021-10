Cultura, domani ad Alvito la cerimonia del premio "Val di Comino"

Sabato 23 Ottobre 2021, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 16:05

Il premio letterario "Val di Comino" spegne quarantasei candeline.

E' uno dei più antichi e ambiti riconoscimenti letterari. Quasi cinquanta edizioni senza saltarne una e neppure il Covid-19 ha fermato l’evento, che si terrà nel rispetto dei protocolli governativi.

E' stato fondato nel 1976 dall’allora vicepresidente della Provincia, lo scrittore Gerardo Vacana, che ancora oggi lo organizza insieme al figlio Luigi e al Centro Studi Letterari “Val di Comino”.

Da allora sono stati circa duecentocinquanta i premiati nel campo della letteratura, della saggistica, della poesia, della traduzione e del giornalismo.

Domani, domenica, alle 18, al teatro comunale di Alvito, si terrà la cerimonia dell’edizione XLVI. Per la sezione poesia la vincitrice è Maura Del Serra, poetessa, drammaturga, critico letterario e traduttrice. Un premio speciale alla carriera sarà consegnato a Edith Bruck, scrittrice ungherese che ha dedicato la sua vita a testimoniare l'orrore della Shoah, da cui è sopravvissuta. Una menzione speciale per la saggistica storica andrà a Benedetto Di Mambro, mentre il "Val di Comino" per la sezione saggistica letteraria sarà assegnato ad Alberto Asor Rosa, tra i maggiori critici letterari viventi. Per il giornalismo la giuria ha designato Maurizio Molinari, direttore de “la Repubblica”, mentre per la sezione teatro Alessandro Haber, attore, regista, scrittore e sceneggiatore.

La giuria, presieduta da Giovanna Ioli, annovera Marcello Carlino e Gerardo Vacana. La manifestazione, come sempre, dopo un recital di poesie affidato a Dionisio Paglia, omaggerà gli ospiti e i presenti con la musica. In cartellone c'è il concerto “4 secoli, un contrabbasso” affidato a Maurizio Turriziani – contrabbasso -, Manuel Caruso – pianoforte -, Maurizio Agamennone – narrazione in voce.