Pontecorvo, ultimato il restauro della chiesa di Santi Cosma e Damiano: il plauso dell'assessore Ciacciarelli

A Pontecorvo la chiesa di Santi Cosma e Damiano è tornata al suo antico splendore. Sono terminati, infatti, gli interventi di restauro della scalinata principale di uno dei simboli della storia della città e meta di pellegrinaggio da parte dei fedeli.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che in una nota spiega: “Un progetto che ha richiesto la coordinata collaborazione di diversi enti competenti a intervenire nel relativo iter procedurale, resa possibile grazie alla costanza e all’impegno, insieme all’intera amministrazione, del sindaco Anselmo Rotondo e dell’assessore Katiuscia Mulattieri, con i quali abbiamo avviato il percorso istituzionale propedeutico al superamento delle varie difficoltà riscontrate e all’inizio dei lavori. Un plauso all’amministrazione di Pontecorvo - conclude Ciacciarelli - che dimostra una grande sensibilità verso i simboli della propria storia e della propria tradizione dai quali, nell’amministrare, bisogna partire per avere maggiore consapevolezza della propria cultura e per preservare di conseguenza l’identità del territorio”. L'assessore ha ringraziato anche il parroco don Maurice.