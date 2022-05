Sora, sul camion un dispositivo per alterare i tempi di guida: maxi multa e patente ritirata

Maxi multa per un autista dopo la scoperta di un dispositivo per la modifica dei tempi di guida montato sul camion. E' accaduto nei giorni scorsi quando la polizia stradale di Sora ha fermato, per un controllo, un autoarticolato.

Stando alla ricostruzione, durante la lettura del cronotachigrafo digitale gli agenti hanno notato che alcuni dati non corrispondevano.

Portato il mezzo in un'officina autorizzata, i poliziotti hanno scovato, montato sul cambio, un sensore di movimento “fantasma” che, comandato da un pulsante nascosto nella cabina, alterava i tempi di guida dell’autista.

Tutto il dispositivo è stato smontato e sequestrato, mentre l’autista è stato sanzionato con una multa di oltre 1.700 euro. Sono scattati anche il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti.