Fine dei mandati e futuro politico, sabato la giornata di Pompeo

Sarà l’occasione per tracciare un bilancio sui due mandati da presidente della Provincia di Frosinone e da sindaco di Ferentino nonché per fare il punto sul suo futuro politico. L’appuntamento è quello in programma sabato 22 ottobre, alle 10, alle Terme Pompeo, a Ferentino. Insieme ad Antonio Pompeo sul palco ci saranno due ospiti d’eccezione: il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e quello di Ravenna, presidente dell’Unione delle Province italiane e della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale.

«Voglio ringraziare di cuore il mio amico e collega Antonio per questo invito – dichiara Nardella - Sono davvero felice di partecipare ad un’iniziativa così importante per la sua vita politica e amministrativa. Fare il sindaco oggi non è impresa facile e ancora più difficile operare come presidente di Provincia in un quadro generale istituzionale, economico e finanziario così incerto che ha caratterizzato questi anni e che purtroppo ancora incide sul governo dei nostri territori. Tanti progetti sono stati realizzati e altri sono in corso di realizzazione ma sono certo che Antonio abbia consolidato una modalità di lavoro che consentirà di continuare lo sviluppo di tutta la provincia di Frosinone».

Così De Pascale: «Sono davvero felice di condividere con Antonio un momento così emozionante e significativo della sua vita personale e politica, una giornata che è al contempo il suo racconto della strada compiuta e il punto di avvio di un nuovo percorso, che, ne sono certo, lo vedrà ancora protagonista. Antonio – continua De Pascale - si è trovato ad amministrare la Provincia di Frosinone in uno dei momenti più difficili per la vita di queste istituzioni: accettare questo incarico nel 2014 non aveva altra motivazione se non un sincero, appassionato e orgoglioso attaccamento alla comunità e al territorio».

«Ringrazio i colleghi e amici Dario e Michele – afferma Pompeo – e sono onorato di averli al mio fianco in un’occasione così particolare ed emozionante per me. Due figure che ben esprimono il senso delle istituzioni ma soprattutto due uomini che della loro passione per l’impegno politico e la vita amministrativa ne hanno fatto una vera e propria missione sui territori di riferimento».