Sabato 12 Febbraio 2022, 07:10

Tra il Grifo e il Leone non è un derby, ma è come se lo fosse. È una sfida intrisa di fascino, emozione, passione dentro e fuori dal campo. I cuori delle tifoserie iniziano a pulsare con largo anticipo. È un battito naturale, che inizia a salire già dal lunedì che apre la settimana di avvicinamento al fischio d’inizio. E man mano accelera. Si fa spazio tra i pensieri di tutti i giorni fino a scacciarli, anche se solo per qualche ora, quando il rettangolo verde si colora di giallazzurro da una parte e di biancorosso dall’altra. I grifoni contro i leoni. Anche la vigilia non è come tutte altre: sembra infinita, come l’attesa, trepidante.

D’altronde, basta soltanto che si getti lo sguardo sulla giornata di calendario che preannuncia la contesa per pregustare sensazioni e vibrazioni che solo un match così speciale sa regalare. Non importa se si giochi al “Curi” o allo “Stirpe”: la magia è la stessa. Frosinone-Perugia non è soltanto sana rivalità sportiva. È una storia fatta di una lunga tradizione calcistica su entrambe le sponde che, in momenti diversi, hanno anche assaporato la Serie A. Per la prima volta le due squadre si sono affrontate negli anni Cinquanta, ai tempi dell’Interregionale: da allora una serie di incontri avvincenti e combattuti.

Nel calcio moderno sono diventate protagoniste, dando vita a sfide decisive per le zone alte della classifica e anche a duelli per il salto di categoria, come quello nella stagione 2014-2015 in Serie B da neopromosse (con i canarini vittoriosi all’andata e al ritorno e poi volati per la prima volta in A).

Perugia-Frosinone è anche un incrocio di destini. Di storie, come quella che, otto anni fa, ha aperto il nuovo corso del Frosinone iniziando a scrivere la favola giallazzurra. Sempre Perugia-Frosinone, sempre sul manto del “Curi”. Allora non c’era il Covid che limitava la capienza negli stadi. C’era una muraglia rossa, i tifosi del Grifo, a migliaia. Dall’altra parte, in uno spicchio, c’erano i sostenitori del Frosinone: quasi in 1.500, animati dallo stesso ardore. Una bolgia e non poteva essere altrimenti vista l’alta posta in palio: la promozione diretta in Serie B. Mister Stellone contro mister Camplone.

Era il 4 maggio 2014, l’ultimo atto del campionato. Una finale. I giallazzurri erano obbligati a vincere, ma alla fine a esultare furono i padroni di casa grazie a una rete di Moscati al 17’. Qualche lacrima e volti tristi tra i canarini. Ma non c’era tempo per lasciarsi possedere dal rammarico. Incombevano i playoff, un’altra porta per centrare l’obiettivo. Per questo bisognava rincuorare e ricaricare i ragazzi e chi meglio di Stellone e patron Stirpe conosceva la formula per riuscirci. A fine gara il presidente entrò negli spogliatoi e guardando tutti negli occhi spazzò via le nuvole grigie di delusione: «Bisogna immediatamente archiviare questa partita e reagire. È vietato deprimersi, abbattersi».

Da quella cocente sconfitta è così iniziato il nuovo ciclo, florido di successi, del Frosinone: la conquista della Serie B ai playoff poche settimane dopo, la storica promozione in Serie A la primavera successiva e il secondo salto nell’olimpo del calcio a tre anni dal primo, dopo averlo sfiorato nella stagione precedente. Oggi come allora Perugia-Frosinone è un confronto d’alta quota, con i Leoni che, ironia della sorte, inseguono un altro sogno.