Frosinone, torna la Passio Christi: nel centro storico oltre 300 tra figuranti e attori

A Frosinone, dopo il grande successo di pubblico delle edizioni precedenti e dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, torna la Passio Christi.

«La manifestazione - si legge in una nota del Comune - è stata inserita dall'Agenzia regionale del turismo della Regione Lazio tra gli eventi più legati alle “tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari”, considerata la forte valenza storico-religiosa e turistica».

La suggestiva rievocazione della passione di Gesù Cristo si terrà domenica 10 aprile, dalle 20, nella parte alta del capoluogo (in caso di maltempo si terrà mercoledì 13 aprile, stesso orario).

Piazza VI Dicembre si presterà, infatti, a diventare cornice dell’ultima cena e orto degli ulivi. In piazza Vittorio Veneto, invece, si terrà il processo davanti a Caifa e l’impiccagione di Giuda; in piazza santa Maria sarà allestito il processo davanti a Pilato, mentre sarà in piazza Valchera la stazione raffigurante il sacrificio di Gesù, con la crocifissione.

L'evento, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Frosinone, in collaborazione con l’Unità Pastorale del centro storico, coinvolgerà oltre 300 persone, tra figuranti e attori protagonisti.